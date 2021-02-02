Роздрібнена щелепа та кома. На Одещині чоловік жорстоко побив хаскі арматурою

Зловмисника побили активісти.

Вчора (1 лютого) майже опівночі в селі Холодна Балка Одеської області господиня знайшла свою собаку, яку бив чоловік арматурою. Поліцейські, які прибули на виклик, заявили, що нічого з цим не зроблять. Жінка викликала зоозахисників, під тиском волонтерів поліція затримала зловмисника. Про це повідомляє Олена Корінь у Фейсбуці.

Повідомляється, що спочатку поліцейські хотіли завести справу за статтею хуліганство, лише під тиском людей, вони завели справу за статтею 229 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

У поліції заявляють, що чоловік спіймав собаку після того, як вона подушила майже 20 курей у нього у дворі. 67-річний чоловік стверджує, що хаскі постійно бігає голодною, і вже не вперше завдає шкоди його домашньому господарству. Після того як господиня побачила побиту собаку, вона подзвонила до поліції та зоозахисникам. Як заявляють в поліції, на місці події зловмисника побили невідомі та викинули на сніг. Тому в поліції відкрили справу не тільки за статтею за жорстоке поводження з твариною, а й за нанесення чоловіку легких тілесних ушкоджень.

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У той же час сусід зловмисника заявляє, що собака не бігала голодною. Вона зірвалася з ланцюга, тому що ходила за сучкою, в якої була тічка. Кур собака теж не душила. У сусіда є тільки гуси та індики, які завжди ходять по вулицях без нагляду. За словами сусіда, зловмисник зловживає алкоголем, і собак він вбиває невперше. Зараз вдалося зловити його "на гарячому".

Стан собаки вкрай важкий, у неї роздріблена щелепа, множинні переломи кісток, і проблеми із зором. Лікарі ввели собаку в штучну кому. Прогнози невтішні. На реабілітацію собаки може піти від 6 місяців до двох років.

Журналісти 7 телеканалу повідомляють, що жителі вулиці захищають зловмисника.

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Нагадаємо, раніше в Києві затримали зловмисника, який задушив трьох цуценят.