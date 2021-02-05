В Одессе люди вышли на митинг, требуя справедливого наказания для мужчины, избившего хаски

После того как мужчина избил хаски, его также избили неизвестные и бросили в сугроб

Более 100 одесситов пришли к зданию областного управления полиции. Люди требуют, чтобы правоохранители реагировали на случаи насилия над животными. Некоторые участники акции привели своих питомцев. Об этом пишет Telegram-канал "Одесса INFO"

Поводом для акции стало жестокое избиение хаски в селе Холодная Балка в Одесской области.

Впрочем, зоозащитники утверждают, что это – далеко не единственный случай, когда животных обижают, а полиция не спешит реагировать.

"Общественникам приходится напоминать полицейским об их обязанностях", – говорит представительница движения Animal SOS Юлия Игнатенко.

Присутствующие подписали обращение к полицейскому руководству с требованием расследовать случаи жестокого обращения с животными.

Некоторые участники привели на митинг своих питомцев.

Напомним, инцидент произошел первого февраля. Хозяйка частного дома обнаружила свою собаку, которую избивал мужчина арматурой. Полицейские, прибывшие на вызов, заявили, что ничего с этим не сделают. Женщина вызвала зоозащитников, под их давлением волонтеров полиция задержала злоумышленника. Сообщается, что по началу полицейские хотели завести дело по статье хулиганство, лишь под давлением людей, они завели дело по статье 229 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявляют, что мужчина поймал собаку после того, как она задушила 20 кур у него во дворе. 67-летний мужчина утверждает, что хаски постоянно бегает голодной, и уже не в первый раз наносит вред его домашнему хозяйству.

После избиения пса, на мужчину напали неизвестные, избили дохлой курицей и бросили в сугроб.

Собаку в тяжелом состоянии доставили в ветклинику, где ввели в медикаментозную кому, чтобы избежать болевого шока. У собаки пробита голова и сломана челюсть.