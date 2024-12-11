В Киеве мужчина бил ногами и садился на собаку: как отреагировала Нацполиция (видео)

За издевательство над животным гражданин, который бил питбуля в Киеве 11 декабря, может оказаться в тюрьме на срок до трех лет, заявили в полиции. Правоохранители открыли дело и готовятся задержать фигуранта.

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Днем 11 декабря в соцсетях опубликовали кадры из Киева, на которых неизвестный мужчина издевался над животным на глазах у прохожих. Свидетель записал на видео, как владелец собаки бил его ногами, толкал, садился на спину, прижав своим весом. Рядом находились другие люди, которые наблюдали за инцидентом и указывали, что так делать не следует. По факту видео полиция Киева открыла уголовное производство. О том, установили ли личность мужчины, который бил пса, и какое наказание ему грозит, правоохранители написали на странице Facebook.

Избиение собаки — что произошло в Киеве 11 декабря

Кадры с избиением собаки в Киеве появились в канале "Реальный Киев" в 12:22 11 декабря. Указано, что событие произошло на улице Драгоманова (Дарницкий район, жилой массив Позняки). Автор сообщения отметил, что на тот момент свидетели не успели вызвать полицию. Между тем в соцсети Facebook в аккаунте Svetlana Andreychuk опубликовали видео и назвали точный адрес, где произошло преступление, — ул. Драгоманова, д. 2.

Под сообщениями об издевательствах над животным появились десятки возмущенных комментариев. Например, на странице Alyona PitHelp писали, что "тварь двуногая должна быть наказана" и предлагали забрать собаку у владельца. Также обратили внимание на прохожих, которые не вмешались и стояли в стороне.

Избиение собаки — как отреагировали соцсети на инцидент в Киеве 11 декабря Фото: Скриншот

Реакция полиции Киева на издевательства над животным

Около 14:30 на странице полиции Киева появилась реакция на видео, которое возмутило людей в соцсетях. Правоохранители написали, что открыли уголовное производство по факту преступления. Фигуранта подозревают в преступлении по п. 1 ст. 199 — жестокое обращение с животными. Максимальное наказание — от одного до трех лет тюрьмы с конфискацией животного. Также указано, что установили личность мужчины, который бил ногами животное: принимаются меры, чтобы его задержать, говорится в сообщении полиции.

Избиение собаки — реакция полиции на инцидент в Киеве 11 декабря Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других случаях избиения собаки. Один из случаев произошел в Одессе, мужчина ударил арматурой соседского пса породы хаски. После инцидента одесситы даже вышли на митинг, чтобы ускорить наказание виновника. Похожее событие произошло в столице. Как рассказали в полиции, киевлянин сначала взял в квартиру уличного щенка, потом его избил и выбросил под подъездом. Свидетели вызвали правоохранителей, а люди отыскали потерянное животное и спасли его с улицы — поселили у любящих хозяев.

Напоминаем, в октябре полиция Флориды разоблачила мужчину, который бил собаку прямо под камерами в подъезде: правоохранители рассказали, как наказали фигуранта.