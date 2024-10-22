Посадят на 5 лет: камера помогла разоблачить американца, который издевался над собакой (видео)

24-летний американец мучил золотистого ретривера, принадлежавшего подружке. Полиция арестовала мужчину за жестокое обращение с животным. Обвиняемый может оказаться в тюрьме на пять лет или заплатит штраф в размере 5 тыс. долл.

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Полиция Флориды (США) получила доступ к записям камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала отношение молодого американца к собаке породы золотистый ретривер. На записи видно, как мужчина подвешивает пса на поводке, а затем бьет кулаком по голове. Животное изъяли, однако затем вернули девушке, с которой фигурант поддерживал отношения. Историю о собаке, жестоком обращении с животными и о наказании за такое преступление офис шерифа округа Мартин во Флориде написал на странице Facebook.

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Сообщение американской полиции об избиении собаки появилось в сети 16 октября. Правоохранители опубликовали запись камеры видеонаблюдения. Камера зафиксировала площадку перед квартирой и мужчину в шортах и кепке, который подходит к двери с псом на поводке. В какой-то момент он поднимает животное в воздух и оно висит на расстоянии с полметра от пола. После этого животное зажимают под мышкой и шесть раз бьют кулаком по голове. Шериф сообщил, что мужчину зовут Дональд Артур Стикенс III, ему 24 года и он таким способом пытал собаку, которая принадлежала его тогдашней девушке. Сначала животное, девятилетнего ретривера, изъяли, содержали в приюте, а затем вернули владелице: она заверила, что больше не встречается с мучителем.

История о собаке — как выглядит мужчина, который бил ретривера Фото: Скриншот

Американца задержали и он находится под арестом с правом выхода под залог в размере 55 тыс. долл. Тем временем ветеринары осмотрели золотистого ретривера и перечислили травмы животного. Среди них — перекрытие дыхательных путей, последствия ударов тупым предметом (кулаком), страх и боль.

История о собаке — ретривере, который пострадал от американца Фото: Скриншот

Возможное наказание за жестокое обращение с собакой — тюрьма на пять лет или штраф в размере 5 тыс. долл., подытожили полицейские. Под сообщением шерифа появилось более 400 комментариев людей, которых взволновало событие. Граждане писали, что даже не могли досмотреть видео, так им было жаль собаки. Другие же писали, что наказание, которое ожидает Стикенса, слишком слабое для такого преступления. Также предполагали, что Стикенс похож на серийного убийцу и подозревали за ним другие жестокости.

Отметим, ранее Фокус писал о другом, более позитивном, отношении людей к собакам. Например, на портале WCNC рассказали историю 11-летнего мальчика, которого завалило четырехметровой кучей обломков во время урагана Хелен. Ребенка спас пес, который вылез на кучу и лаял, привлекая внимание спасателей. Журналисты установили, что несколько лет назад мальчик вместе с сестрой спасли жизнь псу, когда он был в приюте и его планировали усыпить.

Напоминаем, издание Mirror рассказало историю путешественника Найла Харбисона из Таиланда: он познакомился с псом, который нашел способ благодарить за еду.