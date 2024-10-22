Посадять на 5 років: камера допомогла викрити американця, який знущався над собакою (відео)

24-річний американець катував золотистого ретривера, який належав подружці. Поліція арештувала чоловіка за жорстоке поводження з твариною. Обвинувачений може опинитись в тюрмі на п'ять років або сплатить штраф у розмірі 5 тис. дол.

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Поліція Флориди (США) отримала доступ до записів камери відеоспостереження, яка зафіксувала ставлення молодого американця до собаки породи золотистий ретривер. На записі видно, як чоловік підвішує пса на повідку, а потім б'є кулаком по голові. Тварину вилучили, однак потім повернули дівчині, з якою фігурант підтримував стосунки. Історію про собаку, жорстоке поводження з тваринами та про покарання за такий злочин офіс шерифа округу Мартін у Флориді написав на сторінці Facebook.

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Допис американської поліції про побиття собаки з'явився у мережі 16 жовтня. Правоохоронці опублікували запис камери відеоспостереження. Камера зафіксувала майданчик перед квартирою та чоловіка у шортах та кепці, який підходить до дверей з псом на повідку. У якийсь момент він підіймає тварину у повітря і вона висить на відстані з пів метра від підлоги. Після цього тварину затискають під пахвою та шість разів б'ють кулаком по голові. Шериф повідомив, що чоловіка звати Дональд Артур Стікенс III, йому 24 роки і він таким способом катував собаку, яка належала його тодішній дівчині. Спершу тварину, дев'ятирічного ретривера, вилучили, утримували в притулку, а потім повернули власниці: вона запевнила, що більше не зустрічається з катом.

Історія про собаку - як виглядає чоловік, який бив ретривера Фото: Скриншот

Американця затримали і він перебуває під арештом з правом виходу під заставу у розмірі 55 тис. дол. Тим часом ветеринари оглянули золотистого ретривера і перелічили травми тварини. Серед них — перекриття дихальних шляхів, наслідки ударів тупим предметом (кулаком), страх та біль.

Історія про собаку - ретривер, який постраждав від американця Фото: Скриншот

Можливе покарання за жорстоке поводження з собакою — тюрма на п'ять років або штраф розміром 5 тис. дол., підсумували поліцейські. Під дописом шерифа з'явилось понад 400 коментарів людей, яких схвилювала подія. Громадяни писали, що навіть не могли додивитись відео, так їм було шкода собаки. Інші ж писали, що покарання, яке очікує Стікенса, надто слабке для такого злочину.Також припускали, що Стікенс схожий на серійного убивцю і підозрювали за ним інші жорстокості.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інше, більш позитивне, ставлення людей до собак. Наприклад, на порталі WCNC розповіли історію 11-річного хлопчика, якого завалило чотириметровою купою уламків під час урагану Хелен. Дитину врятував пес, який виліз на купу і гавкав, привертаючи увагу рятувальників. Журналісти встановили, що кілька років тому хлопчик разом з сестрою врятували життя псу, коли він був у притулку і його планували приспати.

Нагадуємо, видання Mirror розповіло історію мандрівника Найла Харбісона з Таїланду, який познайомився з псом, який знайшов спосіб дякувати йому за їжу.