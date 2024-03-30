За українцями стежать 40 тисяч відеокамер, і 250 камер — за порушеннями ПДР, — МВС

Близько 40 тисяч камер, значна частина з яких є інтелектуальними камерами, здійснюють нагляд за громадянами України й дозволяють збирати риси обличчя. Ще 250 камер — це камери автофіксації порушень ПДР.

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Наразі на українських автошляхах і загалом на вулицях українських міст встановлено близько 40 тисяч камер відеоспостереження, які дають змогу оперативно відстежувати пересування громадян України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Камери відеоспостереження дозволяють швидко відслідковувати рух автотранспорту, або рух підозрілого громадянина, або того, хто перебуває в розшуку", — сказав Тимченко.

За його словами, серед них багато інтелектуальних камер, які дозволяють збирати риси обличчя та встановлювати збіги з громадянами, які оголошені в розшук.

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Тимченко уточнив, що загалом в Україні наразі приблизно 40 тисяч камер відеомоніторингу без урахування тимчасово окупованих територій, і це лише третина від загальної потреби. Він також запевнив, що системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання ворога.

"Наші системи відеонагляду не дозволяють налаштовувати прихований доступ до інформації. Я впевнений, що якщо хтось хоче отримати такий доступ, то це робиться не через систему", — наголосив Тимченко.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко Фото: Нацполіція

Насамкінець заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що камер автофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах понад 250.

"Планується, що до кінця півріччя будуть встановлені додаткові камери, які раніше вже були закуплені. Усього їх буде більш ніж 300", — додав Тимченко.

Нагадаємо, 30 березня пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що за час повномасштабного вторгнення через російську агресію в Україні загинули 537 дітей, ще понад 1273 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

29 березня заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації до України Національна поліція спромоглася відшукати 14 409 безвісти зниклих осіб, 4529 із них знайшли загиблими. До того ж із 24 лютого 2022 року з окупованих територій до України було повернуто понад 2000 тіл.