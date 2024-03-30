За украинцами следят 40 тысяч видеокамер и 250 камер — за нарушениями ПДД, — МВД

Около 40 тысяч камер, значительная часть из которых являются интеллектуальными камерами, осуществляют надзор за гражданами Украины и позволяют собирать черты лица. Еще 250 камер — это камеры автофиксации нарушений ПДД.

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Сейчас на украинских автодорогах и в целом на улицах украинских городов установлено около 40 тысяч камер видеонаблюдения, которые позволяют оперативно отслеживать передвижение граждан Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"Камеры видеонаблюдения позволяют быстро отслеживать движение автотранспорта или движение подозрительного гражданина, или того, кто находится в розыске", — сказал Тимченко.

По его словам, среди них много интеллектуальных камер, которые позволяют собирать черты лица и устанавливать совпадения с гражданами, которые объявлены в розыск.

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Тимченко уточнил, что всего в Украине сейчас примерно 40 тысяч камер видеомониторинга без учета временно оккупированных территорий, и это лишь треть от общей потребности. Он также заверил, что системы видеонаблюдения защищены от внешнего вмешательства врага.

"Наши системы видеонаблюдения не позволяют настраивать скрытый доступ к информации. Я уверен, что если кто-то хочет получить такой доступ, то это делается не через систему", — подчеркнул Тимченко.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко Фото: Нацполиция

Напоследок заместитель министра внутренних дел уточнил, что камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах более 250.

"Планируется, что до конца полугодия будут установлены дополнительные камеры, которые ранее уже были закуплены. Всего их будет более 300", — добавил Тимченко.

Напомним, 30 марта пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что за время полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Украине погибли 537 детей, еще более 1273 получили ранения различной степени тяжести.

29 марта заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину Национальная полиция смогла отыскать 14 409 без вести пропавших лиц, 4529 из них нашли погибшими. При этом с 24 февраля 2022 года с оккупированных территорий в Украину было возвращено более 2000 тел.