Захват заложников в кафе в Нидерландах: нападающего задержали (фото)

Нападающий имел при себе несколько ножей и черный рюкзак, содержимое которого пока неизвестно. Подозреваемый ранее был судим за угрозу.

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Правоохранители освободили последнего заложника из кафе Petticoat в нидерландском городе Эде и задержали нападавшего. Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако он был известен правоохранительным органам, ведь ранее был судим за угрозу. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

"Ситуация с захватом заложников в кафе в Эде закончилась: освобожден четвертый заложник, человек арестован", — говорится в сообщении.

Нидерландские СМИ уточняют, что нападавшего задержали после того, как он самостоятельно вышел из кафе.

"Хотя ситуация с захватом заложников закончилась, полиция все еще проводит расследование в кафе и вокруг него. Поэтому пока территория вокруг кафе будет перекрыта. Сколько продлится расследование, неизвестно", — отметили в NOS.

Всего, по информации, которую предоставляет полиция Нидерландов, в заложниках находилось четыре человека. Первое сообщение о возможной ситуации с захватом заложников в кафе Petticoat полиция получила около 5:15 утра по местному времени.

Освобождение заложников кафе в Нидерландах Фото: NOS

"Подозреваемый имел при себе несколько ножей и также показывал их потерпевшим. Также при себе имел черный рюкзак", — отметили нидерландские СМИ.

По словам главного офицера прокуратуры Восточных Нидерландов Мартина Кунста, что в этом рюкзаке неизвестно, ведь полиция исследует и обыскивает кафе. Мотивы нападавшего также непонятны.

"В ближайшее время мы проведем широкое исследование этого, а также психического состояния подозреваемого", — сказал Кунст.

Напомним, утром 30 марта в городе Эде в Нидерландах неизвестный мужчина в маске захватил людей в заложники в кафе Petticoat. Он якобы угрожал бомбой в сумке.

Вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" в Подмосковье и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

26 марта турецкое издание Yetkin report сообщило, что двое обвиняемых в теракте в "Крокус-Сити" Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода с января по март проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле. Когда Фаридуни схватили, он сказал на допросе, что уехал в Турцию, потому что "у него закончилась виза". Оба подозреваемых вылетели в Москву одним рейсом 2 марта.

29 марта Следственный комитет РФ отчитался о том, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус-Сити" в Подмосковье якобы ехали за наградой в Киев.