Захват заложников в кафе в Нидерландах: мужчина угрожает бомбой в сумке (фото)

Утром, 30 марта в городе Эде в Нидерландах неизвестный мужчина в маске захватил людей в заложники в кафе Petticoat, которое работает допоздна в выходные.

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Мужчина в маске захватил заложников в кафе в нидерландском городе Эде. Он угрожает бомбой в сумке, однако полиция утверждает, что в его действиях нет признаков терроризма. 150 домов вблизи места инцидента эвакуировали, а полиция направила группу саперов в кафе. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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"Несколько источников говорят NOS о ситуации с захватом заложников, но полиция или мэр ничего не могут сказать по этому поводу. Муниципалитет объявил, что пока все магазины в центре Эде останутся закрытыми", — говорится в сообщении.

Речь идет о кафе Petticoat в Эде — популярном заведении, которое работает допоздна по выходным.

Позже NOS сообщила, что мужчина удерживает заложников несколько часов подряд и угрожает бомбой в сумке. Полиция направила в кафе группу саперов, а местных жителей из 150 домов вблизи заведения эвакуировали.

Экстренные службы возле кафе Petticoat в Эде Фото: NOS

По последней информации местных СМИ, полиция утверждает, что заложник только один. Трех человек удалось вывести из заведения. На месте массово присутствуют экстренные службы и спецподразделения полиции.

Заложники выходят из кафе Petticoat в Эде в Нидерландах Фото: Скриншот

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" в Подмосковье и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

26 марта турецкое издание Yetkin report сообщило, что двое обвиняемых в теракте в "Крокус-Сити" Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода с января по март проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле. Когда Фаридуни схватили, он сказал на допросе, что уехал в Турцию, потому что "у него закончилась виза". Оба подозреваемых вылетели в Москву одним рейсом 2 марта.

29 марта Следственный комитет РФ отчитался о том, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус-Сити" в Подмосковье якобы ехали за наградой в Киев.