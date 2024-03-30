Захват заложников в кафе в Нидерландах: мужчина угрожает бомбой в сумке (фото)
Утром, 30 марта в городе Эде в Нидерландах неизвестный мужчина в маске захватил людей в заложники в кафе Petticoat, которое работает допоздна в выходные.
Мужчина в маске захватил заложников в кафе в нидерландском городе Эде. Он угрожает бомбой в сумке, однако полиция утверждает, что в его действиях нет признаков терроризма. 150 домов вблизи места инцидента эвакуировали, а полиция направила группу саперов в кафе. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Важно
"Несколько источников говорят NOS о ситуации с захватом заложников, но полиция или мэр ничего не могут сказать по этому поводу. Муниципалитет объявил, что пока все магазины в центре Эде останутся закрытыми", — говорится в сообщении.
Речь идет о кафе Petticoat в Эде — популярном заведении, которое работает допоздна по выходным.
Позже NOS сообщила, что мужчина удерживает заложников несколько часов подряд и угрожает бомбой в сумке. Полиция направила в кафе группу саперов, а местных жителей из 150 домов вблизи заведения эвакуировали.
По последней информации местных СМИ, полиция утверждает, что заложник только один. Трех человек удалось вывести из заведения. На месте массово присутствуют экстренные службы и спецподразделения полиции.
Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" в Подмосковье и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.
26 марта турецкое издание Yetkin report сообщило, что двое обвиняемых в теракте в "Крокус-Сити" Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода с января по март проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле. Когда Фаридуни схватили, он сказал на допросе, что уехал в Турцию, потому что "у него закончилась виза". Оба подозреваемых вылетели в Москву одним рейсом 2 марта.
29 марта Следственный комитет РФ отчитался о том, что подозреваемые в совершении теракта в "Крокус-Сити" в Подмосковье якобы ехали за наградой в Киев.