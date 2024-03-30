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Захоплення заручників у кафе в Нідерландах: чоловік погрожує бомбою в сумці (фото)

Petticoat в Еде, заручники, Нідерланди
Фото: NOS | Кафе Petticoat в Еде (ілюстративне фото)

Зранку 30 березня в місті Еде в Нідерландах невідомий чоловік у масці захопив людей у заручники в кафе Petticoat, яке працює допізна у вихідні.

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Чоловік у масці захопив заручників у кафе в нідерландському місті Еде. Він погрожує бомбою в сумці, проте поліція стверджує, що в його діях немає ознак тероризму. 150 будинків поблизу місця інциденту евакуювали, а поліція направила групу саперів до кафе. Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS).

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"Кілька джерел говорять NOS про ситуацію із захопленням заручників, але поліція чи мер нічого не можуть сказати щодо цього. Муніципалітет оголосив, що поки що всі магазини в центрі Еде залишаться зачиненими", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про кафе Petticoat в Еде — популярний заклад, який працює допізна у вихідні.

Пізніше NOS повідомила, що чоловік утримує заручників кілька годин поспіль і погрожує бомбою в сумці. Поліція направила до кафе групу саперів, а місцевих мешканців зі 150 будинків поблизу закладу евакуювали.

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Екстренні служби біля кафе Petticoat в Еде
Фото: NOS

За останньою інформацією місцевих ЗМІ, поліція стверджує, що заручник лише один. Трьох людей вдалося вивести із закладу. На місці масово присутні екстрені служби та спецпідрозділи поліції.

Petticoat в Еде, заручники, Нідерланди Fullscreen
Заручники виїходять із кафе Petticoat в Еде в Нідерландах
Фото: Скриншот

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" в Підмосков'ї та почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення та зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

26 березня турецьке видання Yetkin report повідомило, що двоє обвинувачених у теракті в "Крокус-Сіті" Фарідун Шамсиддін і Саїдакрамі Рачабалізода зі січня по березень проживали в готелях у центральних районах Фатіх і Шішлі в Стамбулі. Коли Фарідуні схопили, він сказав на допиті, що поїхав до Туреччини, тому що "в нього закінчилася віза". Обоє підозрюваних вилетіли в Москву одним рейсом 2 березня.

29 березня Слідчий комітет РФ відзвітував про те, що підозрювані в скоєнні теракту в "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї нібито їхали по нагороду до Києва.