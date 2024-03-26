Теракт у "Крокусі": фігуранти справи мають російське громадянство, — ЗМІ (фото)

Російські слідчі впевнені, що уродженців Таджикистану завербували для проведення теракту в залі "Крокус". На сьогодні відомо лише те, що один з них продав терористам авто.

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Російський суд арештував людей, причетних до автомобіля стрільців у концертному залі Crocus City Hall ("Крокус"). Троє чоловіків, уродженців Таджикистану, добровільно звернулись до правоохоронців, щоб дати пояснення. Тепер їх можуть посадити у в'язницю РФ на довічний термін. Про деталі судового розгляду розповіли на порталі Intefax.

На порталі вказується, що 25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох осіб, причетних до справи "Крокус". Двоє осіб — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх арештували до 22 травня. Серед арештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.

Перший обвинувачений — Амінчон Ісломов, уродженець Таджикистану, є російським громадянином, має сімох дітей, одружений, працював таксистом. Слідчі припустили, що один зі терористів в "Крокусі", Шамсідін Фарідуні, у січні 2024 року завербував його для виконання теракту у березні.

Стрілянина в Крокус - обвинувачений Амінчон Ісломов Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва

Другий обвинувачений — Діловар Ісломов, уродженець Таджикистану, є російським громадянином, має тримісячну дитину, одружений, працював таксистом. Слідчі припустили, що до 11 березня 2024 року його також завербували для виконання теракту. Саме цей чоловік продав терористам біле "Рено", у якому вони прибули до місця злочину, і потім втекли звідти.

Стрілянина в Крокус - обвинувачений Діловар Ісломов Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва

Третій підозрюваний — Ісроіл Ісломов, уродженець Таджикистану, не громадянин РФ — має посвідку на проживання, мешкає в Твері, безробітний. Чоловік є батьком Діловара та Амінчона, — пояснили на порталі.

Стрілянина в Крокус - підозрювани Ісроіл Ісломов Фото: Telegram

Троє арештованих підозрюються у причетності до терористичного акту, який призвів до смертей. Згідно з п. "б" ч. 3 ст. 205 Кримінального кодексу, їх можуть покарати тюремним ув'язненням від 10 до 15 років або довічним.

Стрілянина в Крокус Сіті Холл — деталі

Зазначимо, увечері 22 березня сталась стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. В будівлю зайшли четверо чоловіків, двоє з яких мали вогнепальну зброю, третій мав ножа, четвертий — знімав події на камеру. Чоловіки почали стріляти по росіянах, які прийшли на концерт прокремлівської групи "Пікнік". Після цього вони підірвали гранату і втекли з "Крокуса" на автомобілі марки "Рено". За кілька годин їх затримали за більш як 300 км від Москви за 10 км від білорусько-російського кордону. Під час затримання людей катували — відповідні відео росіяни-кати виклали у мережу.

Згодом російська влада оприлюднила імена затриманих — Далерджон Мірзоєв, Муродалі Рачабалізода, Шамсидин Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. Слідчий комітет та президент РФ Володимир Путін звинуватили Україну у причетності до теракту. При цьому про відповідальність за стрілянину заявили терористи з "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Нагадуємо, 25 березня ІДІЛ опублікувала заяву, у якій погрожує відплатою Путіну та росіянам, які катували полонених. Тим часом експерт припустив, до подій у "Крокус" може бути причетна ФСБ РФ.