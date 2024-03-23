За 10 млн: у РФ виставили на аукціон ніж, яким відрізали вухо підозрюваному в теракті (фото)

Участь у затриманні підозрюваного в теракті в "Крокусі", якого катували, а потім допитували, брав участь спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат", розповів неонацист Євген Рассказов.

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Російські силовики відрізали вухо підозрюваному в теракті в "Крокусі". Ніж, яким це зробили, продають на аукціоні. Про це повідомив неонацист Євген Рассказов з позивним "Топаз" у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що саме його підписник був одним із тих, хто спіймав підозрюваного іноземця.

Затримання підозрюваного в теракті в "Крокусі Фото: Telegram

Крім цього, він уточнив, що у затриманні брав участь спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".

Листування "Топаза" з підписником Фото: Telegram

Також "Топаз" показав ніж, яким відрізали вухо затриманому чоловіку. Рассказов вирішив оголосити аукціон, який продовжиться до неділі 24 березня, та продати ніж.

Ніж, яким відрізали вухо підозрюваному в теракті Фото: Telegram Ніж, яким відрізали вухо підозрюваному в теракті Фото: Telegram

"Співробітник зобов'язується частину коштів переказати на благодійний рахунок для постраждалих від теракту. Ставку можна зробити, написавши в бот зворотного зв'язку каналу та підтвердивши наявність у вас заявлених коштів", — сказав "Топаз".

Він додав, що наразі ставка перебуває на рівні десяти мільйонів рублів.

Підозрюваному в теракті відрізали вухо: що відомо

23 березня у ЗМІ повідомили, що у РФ відрізали вухо чоловіку, якого підозрюють у теракті в "Крокусі". Російські силовики намагалися змусити його зʼїсти своє ж вухо. Після чого допитали, проте він майже не розумів російську мову.

Нагадаємо, за інформацією росЗМІ в теракті загинуло понад сотню людей, зокрема й троє дітей. Журналісти зауважили, що кількість жертв може зрости. Також декілька десятків людей перебули у важкому стані.

23 березня у білоруських ЗМІ заявили, що біля кордону РБ було затримано підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокусі". За словами посла Білорусі в Росії Дмитра Крутого, нібито основним завданням минулої ночі було не дати терористам пройти через кордон.