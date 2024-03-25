ІД показало відео атаки в "Крокусі": рупори Кремля безпідставно звинувачують Україну, — ISW

За словами аналітиків, поточна політика РФ породжує ворожість щодо мігрантів. Таку практику на свою користь можуть використовувати салафітсько-джихадистські угруповання, вербуючи потенційних терористів.

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Інформаційне агентство Ісламської держави (ІД) "Амак" 23 березня опублікувало кадри, імовірно зняті учасниками нападу на "Крокус Сіті Хол" 22 березня. Це відео підтверджує думку ISW про те, що саме ІД, найімовірніше, стояла за атакою. Хоча рупори Кремля безпідставно стверджують, що до теракту причетна Україна. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 березня.

Після події російські чиновники запропонували посилити антиміграційну політику. Депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет 24 березня запропонував обмежити в'їзд для мігрантів у РФ на період війни в Україні. Він заявив, що західна розвідка націлена на мігрантів і намагається проводити теракти та дестабілізувати становище у РФ. Він також зазначив, що у РФ немає можливостей з'ясувати наміри мігрантів, оскільки всі зусилля і кошти кинуто на війну. Заступник голови Держдуми РФ і нещодавній кандидат у президенти Владислав Даванков запропонував запровадити низку жорстких обмежень щодо мігрантів, зокрема правило "нульової терпимості" до мігрантів, які вчиняють будь-які правопорушення в перший рік перебування у РФ. Пропонуються і заходи "цифрового контролю".

На думку аналітиків, поточна політика РФ, імовірно, спрямована на те, щоб мігранти почувалися ізгоями, це породжує ворожість, що салафітсько-джихадистські угруповання, своєю чергою, можуть використовувати під час вербування.

Згадується про поточні тенденції у РФ, які на це впливають: зусилля з формування армії, антиміграційна політика, дедалі помітніший ультранаціоналістичний рух, що підтримує ксенофобську риторику, та дедалі ультранаціоналістичніший Кремль, який наголошує на важливості православ'я в суспільному житті.

Глава Чечні Рамзан Кадиров висловив стурбованість реакцією російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Хол". За його словами, вороги намагаються підірвати Росію і роблять ставку на націоналізм. Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною і багатоконфесійною країною, але "помилкові патріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів". Кадиров також пригрозив провести "коротку бесіду" із призвідниками міжетнічного конфлікту. Ймовірно, він звертається до російських ультранаціоналістів, які використовували атаку в "Крокус Сіті", щоб висловити ворожість щодо неетнічних росіян.

Нагадаємо, що підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті" відправили в СІЗО.

Також повідомлялося, що у РФ виставили на аукціон ніж, яким відрізали вухо підозрюваному в теракті.