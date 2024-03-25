"Фашистські методи": Кадиров звернувся до російських неонацистів через теракт в "Крокусі"

Зовнішні "вороги" начебто розпалюють міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу у РФ, впевнений Рамзан Кадиров. При цьому він попередив російських неонацистів, щоб вони не діяли, як "фашисти" та не були "маріонетками західних спецслужб".

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Російські неонацисти не повинні тиснути на національні меншини через стрілянину у концертному залі Crocus City Hall ("Крокус Сіті Хол") у Підмосков'ї. Якщо вони так робитимуть, то з ними матимуть "коротку розмову" найманці з Чечні. Про реакцію голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на агресивні антимігрантські заяви розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків, опублікованому 23 березня, звернули увагу на заяву Кадирова, у якій він звертається до осіб, яких він називає "лжепатріотами". На його думку, у РФ починаються переслідування за етнічними та релігійними ознаками — це начебто ще один напрямок діяльності "ворогів".

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Очільник Чечні побачив "тривожні дзвіночки", коли особливо активні росіяни почали діяти фашистськими методами у відповідь на події у концертному залі "Крокус", коли приїжджі з Таджикистану, як підозрюють, нібито розстріляли людей.

"Але вже є тривожні дзвінки, коли окремі лжепатріоти, далекі від державної національної політики та національної безпеки, грають на почуттях людей та закликають до фашистських методів", — ідеться у дописі Кадирова в Telegram-каналі.

Кадиров попередив, що матиме "коротку розмову" з російськими нацистами, якщо помітить "націоналістичні прояви всередині країни".

"Тож давайте розсудливо дивитись на речі, бути об'єктивними та корисними державі громадянами, а не добровільними безкоштовними маріонетками західних спецслужб", — заявив лідер Чечні.

Стрілянина в Крокусі - звернення Кадирова Фото: Скриншот Стрілянина в Крокусі - попередження російським неонацистам Фото: Скриншот

Аналітики ISW відзначили, що Кадиров у своєму зверненні прямо не називає осіб, до яких звертається — російських неонацистів. Але він пояснює, що неприпустимо "використовувати напад на Крокус Сіті Хол, щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії". Також нагадали, що раніше йому доводилось "балансувати" між захистом ісламських цінностей та етнічними скандалами, які спалахували всередині РФ.

Стрілянина в Крокусі — деталі

Зазначимо, увечері 23 березня стався терористичний акт у концертному залі "Крокус" у Підмосков'ї. Група озброєних людей увірвалась у приміщення, почала стрілянину та підпалила один з залів. Згідно з заявами Кремля, загинуло щонайменше 100 осіб: близько 20 — через кульові поранення, решта — задихнулись в диму. Відповідальність за злочин взяли на себе терористи з "Ісламської держави" (ІДІЛ). Втім, російська влада запевняє, що до подій начебто причетна Україна.

Нападників на "Крокус" зупинили за чотири години біля російсько-білоруського кордону. Під час затримання над ними знущались: били, підключали струм, різали — при цьому в кадр потрапили росіяни з неонацистської російського угрупування. Надвечір 23 березня чотирьох затриманих, які є уродженцями Таджикистану, привезли у Басманний суд Москви. Усім обрано запобіжний захід — перебуватимуть під арештом до 22 травня.

Нагадуємо, аналіз відео з місця подій біля "Крокусу" показав, що біля будівлі перебували правоохоронці, які нічого не зробили для порятунку росіян. Тим часом особи, які катували підозрюваних, влаштували аукціон, щоб продати знаряддя катування — ніж.