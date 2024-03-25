"Фашистские методы": Кадыров обратился к российским неонацистам из-за теракта в "Крокусе"

Внешние "враги" якобы разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду в РФ, уверен Рамзан Кадыров. При этом он предупредил российских неонацистов, чтобы они не действовали, как "фашисты" и не были "марионетками западных спецслужб".

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Российские неонацисты не должны давить на национальные меньшинства из-за стрельбы в концертном зале Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл") в Подмосковье. Если они так будут делать, то с ними будут иметь "короткий разговор" наемники из Чечни. О реакции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на агрессивные антимигрантские заявления рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете аналитиков, опубликованном 23 марта, обратили внимание на заявление Кадырова, в котором он обращается к лицам, которых он называет "лжепатриотами". По его мнению, в РФ начинаются преследования по этническим и религиозным признакам — это якобы еще одно направление деятельности "врагов".

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Глава Чечни увидел "тревожные звоночки", когда особо активные россияне начали действовать фашистскими методами в ответ на события в концертном зале "Крокус", когда приезжие из Таджикистана, как подозревают, якобы расстреляли людей.

"Но уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам", — говорится в заметке Кадырова в Telegram-канале.

Кадыров предупредил, что будет иметь "короткий разговор" с российскими нацистами, если заметит "националистические проявления внутри страны".

"Давайте здраво смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб", — заявил лидер Чечни.

Стрельба в Крокусе — обращение Кадырова Фото: Скриншот Стрельба в Крокусе — предупреждение российским неонацистам Фото: Скриншот

Аналитики ISW отметили, что Кадыров в своем обращении прямо не называет лиц, к которым обращается — российских неонацистов. Но он объясняет, что недопустимо "использовать нападение на Крокус Сити Холл, чтобы выразить враждебность к неэтническим русским меньшинствам и мигрантам в России". Также напомнили, что ранее ему приходилось "балансировать" между защитой исламских ценностей и этническими скандалами, которые вспыхивали внутри РФ.

Стрельба в Крокусе — детали

Отметим, вечером 23 марта произошел террористический акт в концертном зале "Крокус" в Подмосковье. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение, начала стрельбу и подожгла один из залов. Согласно заявлениям Кремля, погибли по меньшей мере 100 человек: около 20 — из-за пулевых ранений, остальные — задохнулись в дыму. Ответственность за преступление взяли на себя террористы из "Исламского государства" (ИГИЛ). Впрочем, российские власти уверяют, что к событиям якобы причастна Украина.

Нападавших на "Крокус" остановили через четыре часа возле российско-белорусской границы. Во время задержания над ними издевались: били, подключали ток, резали — при этом в кадр попали россияне из неонацистской российской группировки. К вечеру 23 марта задержанных, являющихся уроженцами Таджикистана, привезли в Басманный суд Москвы. Всем избрана мера пресечения — будут находиться под арестом до 22 мая.

Напоминаем, анализ видео с места событий возле "Крокуса" показал, что возле здания находились правоохранители, которые ничего не сделали для спасения россиян. Тем временем лица, которые пытали подозреваемых, устроили аукцион, чтобы продать орудие пыток — нож.