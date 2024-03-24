В момент теракта в "Крокусе" находились силовики. Они убежали вместе с посетителями (фото)

На кадрах из "Крокус Сити Холла" замечен полицейский-кинолог со служебной собакой. Но в МВД России нахождение сотрудников правоохранительных органов во время нападения террористов отрицают.

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В момент нападения террористов на посетителей "Крокус Сити Холла" 22 марта в здании был заменен человек с собакой, который по внешнему виду похож на полицейского-кинолога. Как утверждает российский журналист Александр Невзоров, это был сотрудник правоохранительных органов, который покинул помещение концертного зала вместе с убегающими людьми.

"Выяснилось, что в момент нападения террористов на людей в Крокусе в здании находились сотрудники "органов" — кинологи с собаками, которые проверяли зал перед концертом. Одного из них видно на видео. Он в голубой камуфляжной форме и спокойно покидает помещение, в момент когда все бегут и прячутся от выстрелов", — пишет Невзоров.

По словам журналиста, внешние камеры зафиксировали фургон, который якобы принадлежал кинологам из МВД РФ — он был припаркован рядом с автомобилем террористов и находился там все время, пока происходило нападение.

"Однако, кинологи не стали участвовать в спасении людей и задержании террористов. Они просто позволили им уехать", — добавил журналист.

Официальные комментарии МВД России

Между тем в Министерстве внутренних дел РФ поспешили опровергнуть информацию о том, что их сотрудники находились в момент атаки в здании "Крокуса". В официальном заявлении спикера ведомства Ирины Волк сказано, что человек на видео якобы не является сотрудником правоохранительных органов.

Также она подчеркнула, что силовики прибыли на место происшествия через пять минут после того, как в дежурную часть УМВД поступила информация о стрельбе в концертном зале.

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками подмосковного Главка МВД России были выявлены публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы. Указанная информация не соответствует действительности. Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет", — говорится в сообщении.

Отметим, что более точной информации о том, кем на самом деле является человек с собакой, Волк не предоставила. Также не было никаких уточнений по поводу автомобиля полицейских, который якобы был припаркован вместе с машиной террористов.

Обратим внимание, что отдел полиции микрорайона Павшино по адресу Красногорск, ул. Международная, 18 фактически расположен на первом этаже соседнего с "Крокус Сити Холл" здании — "Крокус Экспо".

А отделение полиции ОМОН Главного управления Росгвардии в Москве, которое находится по адресу ул. Твардовского, 3 расположено приблизительно в 4,5 км от места теракта, то есть предположительно в 10-15 минутах езды на автомобиле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по поводу стрельбы в концертном зале "Крокус" под Москвой заявил, что Владимир Путин воспользуется терактом, чтобы усилить свою власть, а российские граждане ему в этом помогут, если и дальше будут молчать о преступлениях Кремля.