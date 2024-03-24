У момент теракту в "Крокусі" перебували силовики. Вони втекли разом із відвідувачами (фото)

На кадрах із "Крокус Сіті Холу" помічено поліцейського-кінолога зі службовою собакою. Але в МВС Росії перебування співробітників правоохоронних органів під час нападу терористів заперечують.

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У момент нападу терористів на відвідувачів "Крокус Сіті Холу" 22 березня в будівлі було замінено людину з собакою, яка за зовнішнім виглядом схожа на поліцейського-кінолога. Як стверджує російський журналіст Олександр Невзоров, це був співробітник правоохоронних органів, який залишив приміщення концертного залу разом із людьми, що тікали.

"З'ясувалося, що в момент нападу терористів на людей у Крокусі в будівлі перебували співробітники "органів" — кінологи з собаками, які перевіряли зал перед концертом. Одного з них видно на відео. Він у блакитній камуфляжній формі і спокійно залишає приміщення, в момент коли всі біжать і ховаються від пострілів", — пише Невзоров.

За словами журналіста, зовнішні камери зафіксували фургон, який нібито належав кінологам із МВС РФ, — він був припаркований поруч з автомобілем терористів і перебував там увесь час, поки відбувався напад.

"Однак, кінологи не стали брати участь у порятунку людей і затриманні терористів. Вони просто дозволили їм виїхати", — додав журналіст.

Офіційні коментарі МВС Росії

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ РФ поспішили спростувати інформацію про те, що їхні співробітники перебували в момент атаки в будівлі "Крокуса". В офіційній заяві речниці відомства Ірини Вовк зазначено, що людина на відео нібито не є співробітником правоохоронних органів.

Також вона підкреслила, що силовики прибули на місце події за п'ять хвилин після того, як до чергової частини УМВС надійшла інформація про стрілянину в концертному залі.

"Під час моніторингу ЗМІ та мережі Інтернет співробітниками підмосковного Главку МВС Росії було виявлено публікації про неналежне реагування поліціянтів на надзвичайну подію в "Крокус Сіті Холі", а також відеозапис, на якому нібито зафіксовано поліцейського-кінолога зі службовим собакою, який залишає місце події одразу після початку стрілянини. Зазначена інформація не відповідає дійсності. Людина в камуфляжній формі з собакою, зафіксована на відео, стосунку до органів внутрішніх справ не має", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що більш точної інформації про те, ким насправді є людина з собакою, Вовк не надала. Також не було жодних уточнень щодо автомобіля поліціянтів, який нібито був припаркований разом із машиною терористів.

Звернемо увагу, що відділ поліції мікрорайону Павшино за адресою Красногорськ, вул. Міжнародна, 18 фактично розташований на першому поверсі сусідньої з "Крокус Сіті Хол" будівлі — "Крокус Експо".

А відділення поліції ОМОН Головного управління Росгвардії в Москві, що розташоване за адресою вул. Твардовського, 3, розташоване приблизно за 4,5 км від місця теракту, тобто, імовірно, за 10-15 хвилин їзди автомобілем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з приводу стрілянини в концертному залі "Крокус" під Москвою заявив, що Володимир Путін скористається терактом, щоб посилити свою владу, а російські громадяни йому в цьому допоможуть, якщо й далі мовчатимуть про злочини Кремля.