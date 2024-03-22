Стрілянина у Crocus City Hall під Москвою: щонайменше 40 загиблих, 140 поранені, — росЗМІ (відео)

За даними російських Telegram-каналів, під час стрілянини у Crocus City Hall могли перебувати 6200 людей. 7 березня посольство США в РФ попереджало про загрозу терактів у Москві.

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Щонайменше 40 людей загинули та 140 дістали поранення внаслідок стрілянини у концертному залі Crocus City Hall у підмосковному Красногорську в п'ятницю ввечері, 22 березня. Про це повідомив російський Telegram-канал 112.

Російське інформагентство РИА НОВОСТИ пише, що стрілянина сталася під час концерту музичного гурту "Пикник". До партеру увірвалися люди у камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Після чого кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого сталася пожежа.

За даними Telegram-каналу Baza, під час стрілянини у Crocus City Hall могли перебувати 6200 людей, оскільки всі квитки на концерт були розпродані.

Рятувальники вивели близько 100 людей. Тривають роботи з порятунку тих, кому вдалося забратися на дах. Для гасіння пожежі задіяли авіацію, вертоліт скидає води на палаючу будівлю.

Російські ЗМІ повідомили про повторний вибух.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова події у Crocus City Hall назвала "терактом". А представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала світову спільноту засудити "трагічні події у концертній залі".

У російському ФСБ заявили, що спеціальні силові відомства проводять усі необхідні заходи.

7 березня посольство США в РФ попередило про загрозу терактів у Москві протягом 48 годин. Імовірність теракту вони оцінювали як "неминучу".

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, кілька озброєних людей відкрили вогонь з автоматів у Crocus City Hall. Відео стрілянини почали поширювати в мережі люди, які перебували в залі і ховалися за стільцями.