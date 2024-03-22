У концертному залі в Москві сталася стрілянина: невідомі з автоматів розстріляли глядачів (відео)

Кілька озброєних людей почали розстрілювати людей у холі, а далі зайшли до зали з глядачами. Заблокованими можуть бути сотня людей.

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У Москві в концертному залі Crocus City Hall пролунали постріли. Невідомі відкрили вогонь із автоматів. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Відео стрілянини почали поширювати в мережі глядачі, які перебували в залі та ховалися за стільцями. На оприлюднених кадрах видно, як відвідувачі концертної зали розбігаються в паніці, а невідомі з автоматами стріляють у приміщенні.

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"Попередньо загинули близько 10 людей, десятки постраждали. На місце їдуть СОБР і Росгвардія. Нападники могли захопити заручників", — ідеться в повідомленні.

Пізніше надійшло повідомлення, що в залі пролунав вибух і почалася пожежа.

"Вибух і пожежа в "Крокус Сіті Холі" одразу після стрілянини. За словами тих, хто встиг втекти, горять крісла, які підпалили терористи. Люди не можуть зв'язатися з рідними, телефони не працюють. Попередньо кількість постраждалих зросла до 50 осіб. Щонайменше 10 людей загинули", — зазначило видання.

Згодом медіа оприлюднило кадри, на яких видно, як п'ятеро терористів безжально розстрілюють відвідувачів "Крокус Сіті Холу" у фойє.

"Попередньо загинули не менш ніж 15 людей", — пише Mash.

Повідомляється також, що відвідувачі концертної зали, які не встигли евакуюватися, заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100. У будівлі почала обрушуватися покрівля.

Для затримання терористів до місця стягуються всі можливі сили, зокрема московські, — силові служби піднято за тривогою.

Нагадаємо, що в Україні ЗС РФ безжально розстріляли своїх солдатів, які здавалися в полон до ЗСУ. Бійці ЗСУ скинули окупантам записку та білий прапор. Коли ті вирушили в напрямку українських позицій, їх одразу ж ліквідував загороджувальний загін.