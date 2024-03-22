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Мир

В концертном зале в Москве произошла стрельба: неизвестные из автоматов расстреляли зрителей (видео)

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Неизвестные открыли огонь из автоматов

Несколько вооруженных людей начали расстреливать людей в холле, а дальше зашли в зал со зрителями. Заблокированными могут быть сотни людей.

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В Москве в концертном зале Crocus City Hall раздались выстрелы. Неизвестные открыли огонь из автоматов. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Видео стрельбы начали распространять в сети зрители, которые находились в зале и прятались за стульями. На обнародованных кадрах видно, как посетители концертного зала разбегаются в панике, а неизвестные с автоматами стреляют в помещении.

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"Предварительно погибло около 10 человек, десятки пострадали. На место едут СОБР и Росгвардия. Нападавшие могли захватить заложников", — говорится в сообщении.

Позже поступило сообщение, что в зале прогремел взрыв и начался пожар.

"Взрыв и пожар в "Крокус Сити Холле" сразу после стрельбы. По словам тех, кто успел убежать, горят кресла, которые подожгли террористы. Люди не могут связаться с родными, телефоны не работают. Предварительно количество пострадавших возросло до 50 человек. По меньшей мере 10 человек погибли", — отметило издание.

Впоследствии медиа обнародовало кадры, на которых видно, как пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей "Крокус Сити Холла" в фойе.

"Предварительно погибли не менее 15 человек", — пишет Mash.

Сообщается также, что посетители концертного зала, которые не успели эвакуироваться, заблокированы огнем. Предварительно их может быть около 100. Возле здания начала обрушиваться кровля.

Для задержания террористов к месту стягиваются все возможные силы, в том числе московские, — силовые службы подняты по тревоге.

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