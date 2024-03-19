Россияне расстреляли трех мирных жителей в Херсонской области, — росСМИ (фото)

Журналисты сообщили, что трупы трех местных обнаружили после звуков стрельбы еще 15 марта. Инцидент произошел в селе Коханы.

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Российские оккупанты, которые были ранее судимы, расстреляли трех мирных жителей в селе Коханы Херсонской области. Об этом сообщает российский медиа-ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, трупы трех местных обнаружили после звуков стрельбы еще 15 марта. Трое застреленных – мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов. На телах обнаружили следы огнестрельных ранений.

Сообщается, что оккупационные власти задержали по подозрению в убийстве военнослужащих в/ч 11843 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Оба оккупанты прибыли в Украину из Волгоградской области РФ.

Алексей Булелин Фото: Astra

По словам журналистов, Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль, получив условную судимость. Тарасенко, как сообщается, был ранее судим за насильственные действия, однако за какие именно – не уточняется.

Где находится село Коханы

Село в Голопристанской городской общине Скадовского района Херсонской области Украины.

Коханы на карте Фото: Astra

Напомним, в 3 ОШБр сообщили, что ВС РФ за неделю потеряли более 600 солдат. Так, на направлении работы бригады было уничтожено и повреждено почти 30 единиц вражеской техники.

Также в ВСУ рассказали о тактике россиян на Авдеевском направлении. Боец с позывным "Алекс" отметил, что на этом участке фронта ВС РФ очень мало используют танков — они выезжают, производят несколько выстрелов и прячутся, потому что боятся быть подбитыми.