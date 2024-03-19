РФ могла оккупировать 60% Тоненького под Авдеевкой: что говорят в Генштабе и эксперты (карта)

Украинское командование подтверждает атаки ВС РФ возле села Тоненькое. При этом ни Генштаб, ни эксперты не называют, какую часть населенного пункта контролируют украинские бойцы.

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Российские военные бьют по позициям ВСУ в селе Тоненьком под Авдеевкой в Донецкой области. Геолокация ударов показывает, что враг сумел вытеснить украинцев из большей части села, то есть контролирует около 60% территории. О деталях ситуации на Донбассе военный журналист издания Bild Джулиан Рёпке (Julian Röpcke) рассказал в заметке в соцсети X (Twitter).

Журналист проанализировал кадры, снятые неизвестным беспилотником над селом Тоненьким. В кадр попала группа из пяти домов. Сооружениям отыскали соответствия на спутниковых картах Google maps.

Бои под Авдеевкой — дома в Тоненьком Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

После этого в местности, где происходят бои, узнали указанные объекты. Установили, что это район частной застройки в северо-западной части Тоненького — эта территория находится под контролем ВСУ. Остальная площадь населенного пункта, то есть 60%, — в оккупации ВС РФ, — написал журналист.

Бои под Авдеевкой — линия фронта возле Тоненького Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, Генштаб ВСУ упоминает о Тоненьком в утреннем отчете, опубликованном 19 марта. В заметке на странице Facebook указывается, что ВС РФ девять раз атаковали Силы обороны под Авдеевкой. Основные направления штурмов — четыре села: Бердычи, Орловка, Тоненькое, Невельское. Самый горячий отрезок фронта проходит южнее: на Новопавловском направлении россияне атаковали 25 раз.

Эксперты группы DeepState на онлайн-карте боевых действий также показали, какую часть Тоненького может контролировать противник. На карте обозначено, что юго-восточные кварталы населенного пункта еще украинские (тогда как в Рёпке они обозначены как уже оккупированные).

Бои под Авдеевкой — карта DeepState 19 марта Фото: DeepState

В короткой аналитической записке, опубликованной 15 марта в Telegram-канале DeepState, указали, что возле села действительно есть продвижение врага. В последних объяснениях, размещенных в сети 19 марта, населенный пункт не упоминают, зато пишут об ухудшении ситуации возле Орловки (в 2 км на север), а также — на Запорожском направлении возле Вербового.

О ситуации на Авдеевском направлении также рассказали аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, опубликованным 18 марта, возле села Тоненькое продолжаются позиционные бои.

Отметим, бои под Авдеевкой продолжались с первых дней полномасштабного вторжения, а особенно активизировались в октябре 2023 года. В феврале 2024 года новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения отошли из этого населенного пункта на подготовленную линию обороны — к селам Бердычи, Ласточкино, Тоненькое. Между тем враг продолжил продвижение: в марте стало известно о потере Ласточкино и мощных боях на новой линии обороны.

Напоминаем, 19 марта боец ВСУ из 59 бригады рассказал о новых направлениях штурмов ВС РФ под Авдеевкой. Украинские пограничники тем временем подсчитали ориентировочные потери врага в боях возле города на Донбассе: речь идет о 47 тыс. обезвреженных солдат российской армии.