"Уже третьи сутки": под Авдеевкой "исчезла" российская техника, в ВСУ назвали причину (видео)

Офицер Сергей Цехоцкий рассказал, что вражеские штурмовики являются "разменной монетой" и сами это понимают. У их руководства приказ за непослушание ликвидировать оккупантов на месте.

Related video

ВС РФ продолжают штурмовать украинские позиции на Авдеевском направлении. О ситуации там 19 марта рассказал в эфире телемарафона офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В районе Новобахмутовка-Очеретино российские оккупанты пытаются препятствовать перегруппировке ВСУ. В районе Невельское-Пески-Нетайлово враг наступает. В районе села Тоненькое захватчики стремятся дойти до зданий и закрепиться там.

"Это мы наблюдаем круглосуточно. Сегодня только на позиции нашей бригады было осуществлено два штурма", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он рассказал, что под Авдеевкой "исчезла" вражеская техника. Это произошло из-за двух факторов — влаги и страха.

"Активного применения техники мы не видим уже третьи сутки подряд. Здесь причина и в погодных условиях, и в том, что мы закрепились более-менее на позициях после выхода из Авдеевки, пристрелялись и знаем, где они могут появиться", — объяснил Цехоцкий.

Украинские подразделения сейчас сосредоточены на уничтожении российских пунктов управления БПЛА. Кроме того, за прошлые сутки РФ потеряла под Авдеевкой примерно пять минометных установок.

"Штурмовики, которых они посылают, это действительно разменная монета. Знают, что будут уничтожены, но у них приказ. Старшие этих групп, которые идут с ними, имеют приказ от командиров в случае невыполнения каких-то задач уничтожать там на месте", — добавил офицер.

Комментарий Сергея Цехоцкого (о ситуации под Авдеевкой — с 4:04)

Напомним, 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ отчиталась о потерях врага на Авдеевском направлении. Только за неделю российских оккупантов стало меньше на 226 человек, еще 391 — получили ранения.

19 марта пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, продолжаются интенсивные бои и ВС РФ стремятся выбить защитников с плацдарма в Крынках.