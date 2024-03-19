РФ потеряла 45 тысяч бойцов: как проходили бои за Авдеевку до вывода подразделений ВСУ (видео)

В боях за населенный пункт Донецкой области также участвовали пограничники, которые оставили свои позиции только 17 февраля после соответствующего приказа командования.

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Украинские пограничники раскрыли детали боевых действий в районе Авдеевки и показали последние этапы обороны города. На протяжении четырех месяцев вооруженные силы Российской Федерации понесли значительные потери — более 40 тысяч окупантов и сотни единиц военной техники были ликвидированы украинскими бойцами. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В октябре прошлого года начались масштабные операции ВС РФ, которые всеми силами пытались захватить Авдеевку. Согласно данным ГПСУ, за четыре месяца интенсивных боев вражеские потери составили более 45 000 военнослужащих, а также несколько сотен единиц бронетехники.

"В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ и другими силами обороны за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля", — говорится в ведомстве.

В материале пограничников показаны рассказы бойцов, которые держали позиции в горячих точках. В них они упоминают самые трудные моменты противостояния российским войскам.

Напомним, что на Авдеевском направлении бойцы ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в районе села Бердычи, где продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты атакуют позиции украинских защитников КАБами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр ВСУ атаковали КСП россиян в районе Авдеевки Донецкой области. Его обнаружили разведчики батальона беспилотных систем и нанесли точный удар 152-мм калибром.