"Стираем под Авдеевкой": ВС РФ за неделю потеряли более 600 солдат (инфографика)

По данным бойцов 3-й ОШБр, за прошедшую неделю на направлении работы бригады было уничтожено и повреждено почти 30 единиц вражеской техники.

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За прошедшую неделю бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины нанесли ощутимый урон живой силе и технике российских оккупантов на Авдеевском направлении (Донецкая область). Об этом говорится в официальном отчете бригады, опубликованном 19 марта.

Так, более 600 оккупантов были уничтожены за период с 11-го по 17-е марта, из которых 226 солдат были убиты, а 391 человек получили ранения. Также была успешно поражена техника противника, а именно:

5 танков были ликвидированы, 1 поврежден;

5 единиц автотехники уничтожены, 3 повреждены;

5 бронетранспортера ликвидированы, 1 поврежден;

2 миномета и 8 артиллерийских систем уничтожены.

Потери ВС РФ в преиод с 11 по 17 марта Фото: 3-я ОШБр ВСУ

"Продолжаем держать прочную оборону, атаковать и отражать нашествия врага. Как стираем оккупантов под Авдеевкой", — говорится в сообщении 3-й ОШБр.

Напомним, ранее в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнародовали видео, на котором украинские воины выжигают посадки с бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении.

Кроме того, 1 марта в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады сообщили, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы Сил обороны уничтожили вражескую группу еще на подходе.