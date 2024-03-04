В 3-й ОШБр показали, как разгромили технику россиян FPV-дронами под Авдеевкой (видео)

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, уничтожать вражескую технику в как можно большем количестве — это одна из главных задач Сил обороны.

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Украинские военные показали, как уничтожают технику оккупантов в окрестностях Авдеевки Донецкой области. Соответствующую видеозапись опубликовали на странице ударного подразделения Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) в Telegram.

В видео собраны удары по технике российских оккупантов на этом направлении за последние несколько дней. По российским танкам, автомобилям врага и другой военной технике противника работают FPV-дроны противотанкового батальона 3 ОШБр.

"Уничтожать пи**рскую технику в как можно большем количестве — одна из главных наших задач", — прокомментировал ролик майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Уничтожение оккупантов вблизи Авдеевки

Напомним, ранее в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнародовали видео, на котором украинские воины выжигают посадки с бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении.

Кроме того, 1 марта в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады сообщили, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы Сил обороны уничтожили вражескую группу еще на подходе.

Ранее сообщалось, что во время одного из боев на Авдеевском направлении экипаж украинского танка поразил российскую БМП, которая фактически выехала на машину защитников.