ВС РФ пошли в штурм с китайскими "гольф-карами" возле Ямполовки: ВСУ отбили атаку (видео)

По информации аналитиков DeepState, атаковали россияне колоннами техники, применив танки, БМП и живую силу. В целом враг штурмовал в три волны.

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Украинские военные из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады отбили штурм российских оккупантов к востоку от Ямполовки Донецкой области. Видеозапись с ликвидацией техники врага обнародовали в Telegram DeepState.

По информации администраторов канала, россияне решили пойти в атаку в субботу, 2 марта. Оккупанты штурмовали колоннами техники, применив танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары", которые противник выдавал за "новейшую разработку".

Также аналитики добавили, что штурм враг осуществлял в три волны, где в первой (ночной) участвовали 7 единиц техники, а затем на помощь подтягивались и другие силы в течение дня.

Как отмечают в заметке, после подрыва первого танка на мине, его начала объезжать следующая техника, за которой начали свою охоту FPV-дроны и артиллерия.

Силы обороны успешно отбили штурм оккупантов и уничтожили врага, однако атаки на этом не прекращаются.

"Враг продолжает давить по отрезку Терны-Ямполовка-Диброва-Белогоровка (Л), применяя большое количество техники, пехоты, артиллерии и авиации", — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали администраторы канала, увеличивается концентрация сил, противник перегруппировывается и идет в новые атаки. Однако украинские военные "умножают эти попытки на ноль" уже достаточно долгое время.

Напомним, ранее в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнародовали видео, на котором украинские воины выжигают "посадки" с бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении.