ВСУ разгромили элитную штурмовую группу россиян под Авдеевкой (видео)

В бой с российскими оккупантами вступили экипажи Bradley и бойцы роты ударных БпЛА 47-й бригады.

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В районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы Сил обороны уничтожили вражескую группу еще на подходе. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады.

"Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады. Воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что над уничтожением российских оккупантов работали бойцы роты ударных БпЛА во взаимодействии с экипажами Bradley.

На опубликованных кадрах видно, как БТР, загруженный оккупантами, мчится по полю на Авдеевском направлении. Доехав до неопределенного населенного пункта, пехота спешилась, а бронетехника РФ со всех ног поехала туда, откуда приехала. Украинские бойцы не дали бронетранспортеру вернуться и уничтожили его эффектным попаданием, далее по оккупантам отработал экипаж Bradley.

На этом вражеское наступление элитных штурмовиков закончилось.

Напомним, что бойцы 65-й бригады 1 марта сообщили, что на Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ смогли выбить российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Бои шли за каждую улицу и дом, куда успели зайти россияне.