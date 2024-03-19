РФ могла окупувати 60% Тоненького під Авдіївкою: що кажуть у Генштабі й експерти (карта)

Українське командування підтверджує атаки ЗС РФ біля села Тоненьке. Водночас ні Генштаб, ні експерти не називають, яку частину населеного пункту контролюють українські бійці.

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Російські військові гатять по позиціях ЗСУ в селі Тоненькому під Авдіївкою в Донецькій області. Геолокація ударів показує, що ворог зумів витіснити українців із більшої частини села, тобто контролює близько його 60% території. Про деталі ситуації на Донбасі військовий журналіст видання Bild Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) розповів у дописі в соцмережі X (Twitter).

Журналіст проаналізував кадри, зняті невідомим безпілотником над селом Тоненьким. У кадр потрапила група з п'яти будинків. Спорудам відшукали відповідники на супутникових картах Google maps.

Бої під Авдіївкою - будинки в Тоненькому Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Після цього в місцевості, де відбуваються бої, впізнали вказані об'єкти. Встановили, що це район приватної забудови в північно-західній частині Тоненького — ця територія перебуває під контролем ЗСУ. Решта площі населеного пункту, тобто 60%, — в окупації ЗС РФ, написав журналіст.

Бої під Авдіївкою - лінія фронту біля Тоненького Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, Генштаб ЗСУ згадує про Тоненьке в ранковому звіті, опублікованому 19 березня. У дописі на сторінці Facebook вказується, що ЗС РФ дев'ять разів атакували Сили оборони під Авдіївкою. Основні напрямки штурмів — чотири села: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське. Найгарячіший відтинок фронту проходить південніше: на Новопавлівському напрямку росіяни атакували 25 разів.

Експерти групи DeepState на онлайн-карті бойових дій також показали, яку частину Тоненького може контролювати противник. На карті позначено, що південно-східні квартали населеного пункту ще українські (тоді як у Рьопке вони позначені як уже окуповані).

Бої під Авдіївкою - карта DeepState 19 березня Фото: DeepState

У короткій аналітичній записці, опублікованій 15 березня в Telegram-каналі DeepState, вказали, що біля села дійсно є просування ворога. В останніх поясненнях, розміщених у мережі 19 березня, населений пункт не згадують, натомість пишуть про погіршення ситуації біля Орлівки (за 2 км на північ), а також — на Запорізькому напрямку біля Вербового.

Про ситуацію на Авдіївському напрямку також розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, опублікованими 18 березня, біля села Тоненьке тривають позиційні бої.

Зазначимо, бої під Авдіївкою тривали з перших днів повномасштабного вторгнення, а особливо активізувалися в жовтні 2023 року. В лютому 2024 року новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відійшли з цього населеного пункту на підготовлену лінію оборони — до сіл Бердичі, Ласточкине, Тоненьке. Ворог продовжив просування: у березні стало відомо про втрату Ласточкиного та потужні бої на новій лінії оборони.

Нагадуємо, 19 березня боєць ЗСУ з 59 бригади розповів про нові напрямки штурмів ЗС РФ під Авдіївкою. Українські прикордонники водночас підрахували орієнтовні втрати ворога в боях біля міста на Донбасі: йдеться про 47 тис. знешкоджених солдатів російської армії.