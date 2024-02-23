"Унікальні кадри": бійці Нацгвардії показали, як виглядає Авдіївка (відео)

Українські захисники зняли "гори болота і руїн" у місті, в штурмах якого загинули десятки тисяч бійців ЗС РФ. Поки воїни прямували на позицію, над їхніми головами гриміли майже безперервні вибухи.

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Бійці Національної гвардії України зняли "унікальні кадри" у зруйнованій Авдіївці в Донецькій області. Ними 23 лютого поділилась пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Безперервні обстріли, знищені будинки й дороги, гори болота і руїн. Нацгвардійці йдуть вулицями зруйнованої Авдіївки під вибухи тисяч ворожих снарядів і авіабомб", — зазначили у МВС.

Пресслужба додала, що українські захисники "багато місяців" утримували позиції в околицях міста. У боях за Авдіївку загинули десятки тисяч російських окупантів.

На кадрах невелика група український військових йде вулицями міста зі зброєю та рюкзаками. Навколо них — чорний сніг, вирви від снарядів та зруйновані житлові будинки. Також можна почути безперервні удари, які гриміли в Авдіївці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував захоплення Авдіївки російськими військами. Він підкреслив, що це — найбільше досягнення РФ за дев’ять місяців. Водночас український лідер похвалив за роботу та досягнення на фронті Сили оборони. З його слів, 2023 рік був "найскладнішим".

47-ма окрема механізована бригада показала бойове застосування танка Abrams M1 на Авдіївському напрямі. Повідомляється, що бійці застосовують американську техніку вже понад місяць.