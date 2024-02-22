Найбільше досягнення за 9 місяців: Зеленський прокоментував захоплення РФ Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський практично з лінії фронту дав інтерв'ю FOX News, у якому також розповів про найбільші перемоги від початку війни з Росією і відмовився обговорювати будь-який "план Б" для України.

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Захоплення Авдіївки в Донецькій області є найбільшим досягненням Російської Федерації за останні дев'ять місяців війни. Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру.

"Зеленський, сидячи всього за півмилі від російських військ і розмовляючи, поки здалеку було чути артилерійський вогонь, високо оцінив роботу своїх військ та їхні неймовірні досягнення на відміну від єдиного досягнення Росії: взяття міста Авдіївки, найбільшого досягнення Москви за дев’ять місяців", — йдеться у матеріалі, який оприлюднив американський телеканал.

Президент України практично з лінії фронту розповів про найбільші перемоги від початку війни з Росією і відмовився обговорювати будь-який "план Б" для Сил оборони.

"За ці два роки вони окупували Харківську область і зараз ми перебуваємо в цьому регіоні. Ми розблокували Чорне море, тепер у нас є їхні зернові маршрути тощо, і ми знищили багато кораблів Російського флоту", — наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив, що останній рік був для України "найскладнішим", Однак те, що було зроблено — було хорошою роботою.

Нагадаємо, в ніч з четверга на пʼятницю, 23 лютого, о 1:00 за київським часом в програмі Брета Байєра "Спеціальний репортаж" на телеканалі FOX News вийде інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Розмову знімали менш як за два з половиною кілометри від російських позицій.

9 лютого колишній телеведучий FoxNews Такер Карлсон опублікував двогодинне інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, у якому заявив, що Росія ні на кого не нападала, звинуватив Україну в небажанні сідати за стіл переговорів, а українці нібито досі вважають себе "росіянами", а тому війна носитиме елемент "громадянського" конфлікту.