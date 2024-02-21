За 2,5 км від позицій ЗС РФ: Зеленський на передовій обговорив Авдіївку із західним журналістом (фото)

Журналіст Fox News Брет Байєр поговорив із президентом напередодні чергової річниці початку повномасштабного вторгнення. Обговорили розбіжності щодо допомоги Україні в Конгресі та останні події на фронті.

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Журналіст Fox News Брет Байєр з'їздив в Україну і взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. Сюжет, присвячений другій річниці початку повномасштабного вторгнення, вийде в ефір у четвер, 22 лютого. Його знімали менш ніж за 2,5 км від розташування російських військ. Про це повідомляють на сайті Fox News.

Це перше інтерв'ю президента України на передовій від початку війни. Байєр поговорив із Зеленським про чергову її річницю, дискусію про допомогу Україні в Конгресі та останні події на фронті. Автори публікації зазначили, що Україні нещодавно довелося залишити свої позиції в Авдіївці — ключовому місті на передовій, — що може відкрити російським військам шлях для подальшого наступу.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

Байєр також з'їздить із Зеленським на військовий брифінг і вручення медалей солдатам, відвідав солдатів у госпіталі. Після повномасштабного російського вторгнення журналіст кілька разів брав інтерв'ю в Зеленського, востаннє в грудні.

У сюжеті Fox також розповідатиметься про американських кореспондентів, які висвітлювали війну з 2022 року. Це Бенджамін Голл, П'єр Закржевський, Олександра Кувшинова. Закржевський і Кувшинова загинули, а Голл дістав важке поранення, коли у фургон журналістів влучив російський снаряд.

Нагадаємо, що Зеленський назвав одне з завдань ЗСУ на 2024 рік. Захист неба на фронтових позиціях від російської авіації та ракетних ударів буде в пріоритеті.

Також повідомлялося, що в ОП розповіли про зустріч Зеленського і Дуди на кордоні. Глава держави готовий зустрітися з польським керівництвом, щоб врегулювати становище на українсько-польському кордоні, розповів прессекретар президента Сергій Нікіфоров.