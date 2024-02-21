В 2,5 км от позиций ВС РФ: Зеленский на передовой обсудил Авдеевку с западным журналистом (фото)

Журналист Fox News Брет Байер побеседовал с президентом в канун очередной годовщины начала полномасштабного вторжения. Обсудили разногласия о помощи Украине в Конгрессе и последние события на фронте.

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Журналист Fox News Брет Байер съездил в Украину и взял интервью у президента Владимира Зеленского. Сюжет, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения, выйдет эфир в четверг, 22 февраля. Его снимали менее чем в 2,5 км от расположения российских войск. Об этом сообщается на сайте Fox News.

Это первое интервью президента Украины на передовой с начала войны. Байер поговорил с Зеленским об очередной ее годовщине, дискуссии о помощи Украине в Конгрессе и последних событиях на фронте. Авторы публикации отметили, что Украине недавно пришлось оставить свои позиции в Авдеевке — ключевом городе на передовой, — что может открыть российским войскам путь для дальнейшего наступления.

Интервью Владимира Зеленского

Байер также съездит с Зеленским на военный брифинг и вручение медалей солдатам, посетил солдат в госпитале. После полномасштабного российского вторжения журналист несколько раз брал интервью у Зеленского, последний раз в декабре.

В сюжете Fox также будет рассказываться об американских корреспондентах, которые освещали войну с 2022 года. Это Бенджамин Холл, Пьер Закржевский, Александра Кувшинова. Закржевский и Кувшинова погибли, а Холл получил тяжелое ранение, когда в фургон журналистов попал российский снаряд.

Напомним, что Зеленский назвал одну из задач ВСУ на 2024 год. Защита неба на фронтовых позициях от российской авиации и ракетных ударов будет в приоритете.

Также сообщалось, что в ОП рассказали о встрече Зеленского и Дуды на границе. Глава государства готов встретиться с польским руководством, чтобы урегулировать положение на украинско-польской границе, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.