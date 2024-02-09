Дорікання Зеленському, мирний діалог та Третя світова: що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону

Російський президент заявив, що РФ ні на кого не нападала і звинуватив Україну в небажанні домовлятися. Під час інтерв'ю Володимир Путін навіть спромігся переплутати батька з дідом Володимира Зеленського.

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Президент РФ Володимир Путін дав велике інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Він розповів, хто почав війну в Україні, про приватну розмову про фашизм президентом України і назвав винних у підриві газогону "Північний потік". Фокус зібрав основні ключові теми з двогодинного інтерв'ю Путіна Карлсону.

Хто почав війну в Україні і що таке "денацифікація"

За словами Путіна, всі "події" почалися з якогось державного перевороту в Україні, а також з бойових дій на Донбасі. Росія ж, сказав президент РФ, хоче "закінчити" війну переговорами, але Київ за вказівкою Вашингтона, відмовився від діалогу, тож тепер США доведеться "вирішити" цю проблему.

"Ми ні на кого не нападаємо", — сказав глава Кремля.

В інтерв'ю Карлсону президент РФ традиційно торкнувся історії України, заявивши, що до приходу більшовиків такої країни не існувало, а українці мають право вважати себе окремим народом, але не на основі "нацизму і нацистської ідеології". За словами Путіна, Україна після розпаду Радянського Союзу нібито "потягла із собою все, що отримала з панського плеча" Росії. А Штати після 1991 року проводили щодо РФ політику "тиску".

Глава Кремля заявив, що Вашингтон хоче "втягнути" Україну в НАТО на зло РФ. Сама ж Росія, як висловився Путін, "добровільно" пішла на розвал СРСР.

Також Путін зазначив, що Росія поки що не досягла цілей так званої "СВО", якими є "денацифікація" України і заборона неонацистських рухів.

"Ми поки що не досягли своїх цілей в Україні, тому що одна з цілей — це денацифікація. Мається на увазі заборона всіляких неонацистських рухів. Треба позбутися тих людей, які цю теорію і практику залишають у житті і намагаються її зберегти, — ось що таке денацифікація. Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час перемовин у Стамбулі ми все-таки домовилися про те, що в Україні не культивуватиметься неонацизм, зокрема й його буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України, як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі дозволено пропагувати нацистів? Адже ні, правда? Ось і все", — сказав Путін.

Путін також сказав, що НАТО може "гідно" визнати контроль Росії за окупованими територіями України.

Розмова з Зеленським і плутанина між батьком та дідом українського президента

За словами Путіна, президент України Володимир Зеленський нібито підтримує "нацизм" і людей, які просувають цю теорію, а справа Гітлера "ще живе".

Він сказав, що одного разу в розмові з Зеленським він торкнувся теми фашизму в Україні і нагадав українському президентові, що його батько "бився з фашистами, з нацистами під час Другої світової війни".

"Я сказав: "Володя, ну що ти робиш?" Чому ти зараз підтримуєш неонацистів в Україні, коли твій батько боровся з фашизмом? Він був солдатом на передовій. Я не буду розповідати, що він відповів. Це окрема тема. І я не думаю, що це було б правильно з мого боку", — розповів Путін.

Президент РФ не поточнив, коли саме була ця розмова, але на його думку, коли Зеленський став президентом, він "зрозумів дві речі".

"По-перше, з неонацистами і націоналістами краще не конфліктувати, тому що вони агресивні і дуже активні. Від них можна очікувати чого завгодно. А по-друге, Захід на чолі зі США їх підтримує і завжди буде підтримувати тих, хто ворогує з Росією. Це вигідно і безпечно", — сказав Путін.

Про участь США у війні в Україні

Путін заявив, що у США є чимало внутрішніх проблем в країні, які треба вирішувати, між тим Вашингтон замість цього воює в Україні.

"Невже американцям нема чим зайнятися? У вас є проблеми на кордоні. Проблеми з міграцією, проблеми з національним боргом. Понад 33 трильйони доларів. Вам нічим зайнятися. Тому ви повинні воювати на Україні. Чи не краще домовитися з Росією? Домовитися, вже розуміючи ситуацію, яка складається на сьогоднішній день, розуміючи, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця, і, розуміючи це, власне, повернутися до здорового глузду, почати з повагою ставитися до нашої країни, до її інтересів і шукати якісь рішення?", — сказав Путін.

Про переговори з Україною

Очільник Кремля заявив, що Росія завжди відкрита до переговорів з Україною, натомість Україна не хоче вести перемовини з Росією.

"Президент України видав декрет, що забороняє вести з нами переговори. Нехай він скасує цей декрет, і все. Ми ж не відмовлялися ніколи від переговорів. Ми весь час чуємо: чи готова Росія, чи готова? Та ми не відмовлялися! Вони ж публічно відмовилися. Ну що ж, нехай скасовує свій декрет і вступає в переговори", — сказав Путін.

Глава Кремля поскаржився, що офіційний Київ зараз "висуває умови", на які Росія не може погодитися. Повномасштабний конфлікт нібито "закінчиться за тижні", якщо США припинять постачати озброєння Україні.

Про народи Росії та України

За словами очільника Кремля, українці нібито досі вважають себе "росіянами", а тому війна носитиме елемент "громадянського" конфлікту.

"Ця нескінченна мобілізація в Україні, істерика, внутрішні проблеми, все це… Рано чи пізно однаково все одно ми домовимося. І знаєте що? Може, навіть дивно в сьогоднішній ситуації прозвучить: однаково відносини між народами відновляться. Буде потрібно багато часу, але це відновиться. Те, що відбувається, певною мірою є елементом громадянської війни. І всі думають на Заході, що бойові дії назавжди розтягнули одну частину російського народу від іншої. Ні. Возз'єднання відбудеться. Воно нікуди й не поділося, — сказав Путін.

Хто підірвав "Північний потік"

Володимир Путін заявив, що РФ не має наміру змагатися із пропагандою США і доводити світу причетність американців до підриву "Північного потоку".

"У війні пропаганди дуже складно перемогти Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати контролюють усі світові ЗМІ і дуже багато європейських. Тому втягуватися в цю роботу можна, але це, що називається, собі дорожче. Ми можемо просто засвітити свої джерела інформації, а результату не доб'ємося. Усьому світу і так ясно, що сталося, і навіть американські аналітики прямо про це говорять", — сказав Путін.

Путін зауважив, що більше деталей щодо НП в Балтійському морі не вдаватиметься, але натякнув, що треба шукати того, хто був зацікавлений у знищенні "Північного потоку", і хто зміг це зробити.

"Ви, звичайно. У Вас особисто, можливо, є алібі, але ЦРУ такого алібі немає. Зацікавлених може бути багато, але залізти на дно Балтійського моря і здійснити цей вибух можуть не всі. Ось ці два компоненти мають бути поєднані: хто зацікавлений і хто може", — сказав Путін.

Про загрозу нової світової війни

Путін заявив, що у Росії немає інтересів в Європі, і що РФ направить свої війська, наприклад, до Польщі, якщо та нападе на Росію.

"Країни НАТО говорять про глобальну війну і ядерний конфлікт, і вони намагаються залякати своє населення уявною російською загрозою. Це очевидний факт. І мислячі люди — не обивателі, а мислячі люди, аналітики, ті, хто займається реальною політикою, просто розумні люди — прекрасно розуміють, що це фейк. Роздувається російська загроза. Росія направить свої війська до Польщі тільки в одному випадку: якщо з боку Польщі буде напад на Росію. Чому? Тому що у нас немає жодних інтересів ні в Польщі, ні в Латвії — ніде. Навіщо нам це? У нас просто немає жодних інтересів", — сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що інтерв'ю Путіна і Карлсона стало піком пропаганди РФ. Кремль хоче втрутитися в політику Вашингтона, використовуючи "розлом" в американському суспільстві.