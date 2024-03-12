ЗС РФ розстріляли своїх солдатів, які здавалися в полон до ЗСУ, — боєць 24-ї ОШБр "Айдар"

Бійці ЗСУ скинули окупантам записку і білий прапор. Коли ті вирушили в напрямку українських позицій, їх одразу ж ліквідував загороджувальний загін.

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На Донеччині в районі населених пунктів Терни і Ямполівка окупанти невдало сходили на штурм. Сили оборони відбили наступ, а також запропонували окупантам здатися. Ті погодилися, але далі все пішло не за планом. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

"В напрямку Терни — Ямполівка було відбито п**орський штурм та знищено танк. Піхоті, яка не змогла відійти, було скинуто білу ганчірку та записку з пропозицією здатися. Після того, як вони вийшли з укриття і почали прямувати в напрямку наших позицій, їх розстріляли "братья", — розповів Бунятов.

Зазначається, що загороджувальний загін для росіян стояв неподалік позаду. Вони забороняли російським солдатам повертатися назад, поки ті не виконають задачу.

Нагадаємо, що в 3-й штурмовій бригаді ЗСУ 6 березня повідомили, як російський командний склад "мотивує" своїх військових брати участь у штурмах на Авдіївському напрямку. Їм погрожують розстрілом. Подібні залякування росіяни використовують постійно, а "розстріли там, як добрий день", кажуть українські бійці.

Раніше бойовик та експрацівник СБУ Олександр Ходаковський визнав, що командири ЗС РФ розстрілюють підлеглих. Окупант сказав, що "спадщина" Сталіна продовжує жити, бо командири ЗС РФ вважають себе "вершителями доль" і просто вбивають підлеглих за невиконання наказів.