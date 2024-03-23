"Путін — нікчема": Зеленський прокоментував теракт у "Крокусі" та звинувачення РФ (відео)

Президент РФ скористається терактом у "Крокус", щоб посилити свою владу, вважає український лідер. Йому в цьому допоможуть російські громадяни, якщо і далі мовчатимуть про злочини Кремля.

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Президент РФ Володимир Путін має великий досвід влаштування терористичних актів, у яких гинуть сотні мирних людей. Тому не дивно, що він добу мовчав, поки висловився щодо стрілянини у концертному залі "Крокус" під Москвою. Відповідь президента України Володимира Зеленського на обвинувачення Кремля опублікована на його сторінці у Facebook.

Зеленський відкинув звинувачення, які вдень 23 березня озвучив Путін. Щоб вигадати, як притягнути теракт до України, росіянин мовчав цілу добу, а потім вийшов, щоб заявити про намір стрільців перетнути російсько-український кордон. Президент України назвав президента РФ "нікчемою", якого не цікавить життя його громадян.

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"Ця нікчема Путін, замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатися до них, добу мовчав — думав, як це притягнути до України", — сказав очільник держави.

Також Зеленський нагадав про теракти, які раніше відбувались в Росії. Путін та спецслужби в усіх випадках перекладали провину на інших. Росіяни вже бачили "і вибухи, і розстріли — і завжди вони звинувачують інших".

На думку українського президента, російська влада могла б легко вберегтись від терактів, якби забрала на свою територію військових, які зараз воюють в Україні. Однак ЗС РФ і далі чинять злочини на українській землі. Якщо ж росіяни "проковтнуть" і цей теракт, то цим скористається Путін, що підсилити свою владу.

"І якщо росіяни готові мовчки помирати в "крокусах" і не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади", — заявив Зеленський.

Стрілянина в Крокусі — деталі

Зазначимо, надзвичайна подія у концертному залі "Крокус" сталась увечері 22 березня. Група осіб увірвались в будівлю та почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення та втекли. На місці теракту відшукали вже понад сотню убитих та більш як 200 поранених.

Російські спецслужби та Володимир Путіна вже заявили, що бачать у злочині "український слід". На їхню думку, доказом є напрямок руху терористів — вони начебто їхали в Україну. При цьому посол Білорусі у РФ повідомив, що їх затримали за 16 км від кордону з Білоруссю.

Нагадуємо, Фокус розповідав про низку терактів, які відбулись у Росії за часів правління Путіна. Західний аналітик відзначив, що володар Кремля воює з уявними терористами, при цьому не помітив реальних бойовиків ІДІЛ, які стали його ворогами.