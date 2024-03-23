Послушал проповедника: задержанный рассказал, почему пошел на теракт в "Крокусе" (видео)

По словам задержанного, за расстрел ему якобы должны были заплатить полмиллиона рублей. Он сказал, что получил только половину суммы, деньги ему перевели на карту, однако она потерялась.

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Сотрудники российских спецслужб задержали якобы одного из террористов, который принимал непосредственное участие в стрельбе в концертном зале "Крокус-Сити". Видео с допросом опубликовала у себя в Telegram главный редактор федерального телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам задержанного, его якобы зовут Фариддун Шамсутдин. Он прилетел в Россию из Турции и родился 17 сентября в 1998 году. Подозреваемый заявил, что 22 марта в "Крокусе" он стрелял в людей за деньги. За расстрел ему якобы должны были заплатить полмиллиона рублей. Он сказал, что получил только половину суммы, деньги ему перевели на карту, однако она потерялась. Совершить теракт его подтолкнули якобы некий" помощник проповедника".

Подозреваемый сказал, что "помощник", с которым он общался через мессенджер Telegram предложил ему деньги за убийство людей. Имени его он не знает. Оружие для совершения теракта неизвестные люди доставили на место заранее.

"Без разницы кого, сказал. Делайте вот это вот дело", — заявил Шамсутдин.

Задержанный в России террорист

Позже Симоньян поделилась еще одним видео, с допросом задержанного, на этот раз с якобы главным террористом, которого задержали российские спецслужбы.

Задержанный в России террорист

Напомним, в ГУР отвергли обвинения РФ об "украинском следе" в расстреле в "Крокусе". Как отметил представитель украинской разведки Андрей Юсов, террористы, согласно заявлениям российских силовиков, направлялись в приграничные регионы, где сосредоточены спецслужбы и военные.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Российский президент передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.