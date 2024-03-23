"Количество жертв будет расти значительно": все, что известно о теракте в "Крокусе" (видео)

РосСМИ сообщили, что в Брянской области были задержаны 11 человек, среди которых 4 стрелков, принимавших участие в теракте. Они якобы двигались в сторону границы с Украиной.

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Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall ("Крокус-Сити") произошла стрельба. В результате теракта погибли более сотни человек, а огромное количество получили ранения. Фокус собрал в одном материале все, что известно о произошедшем на данный момент.

Количество погибших

Как сообщает российское новостное агентство ТАСС, в результате теракта погибли 115 человек, среди которых трое детей. Более того, предполагается, что количество жертв еще будет расти. Согласно предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Также стало известно, что 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 16 пострадавших, среди которых один ребенок, оценивается медиками как крайне тяжелое.

Позже Минздрав Московской области заявил, что установлены имена 41 погибшего.

Погибшие в Крокус-Сити Фото: ТАСС

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, число жертв теракта в "Крокусе" будет "расти значительно". По его словам, разбирать завалы будут круглосуточно.

Андрей Воробьев о теракте в "Крокус-Сити"

Также он говорил, что в учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта, часто ранения сложные, врачи делают все возможное

Кого подозревают в совершении теракта в "Крокус-Сити"

В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны 11 человек, которые участвовали в теракте в "Крокус-Сити". В ведомстве также заявили, что они якобы пытались прорваться в сторону российско-украинской границы. Более того, пропагандисты заявили, что россияне имели некие "контакты" на украинской стороне, а произошедшее — было тщательно спланировано.

Сообщается, что российские следователи приступили к работе с задержанными.

В ФСБ заявили, что ведется дальнейшая работа над выявлением "пособнической базы".

"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике", — сказано в сообщении.

ФСБ задержало 11 человек в России

Реакция Украины на теракт в "Крокус-Сити"

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

"Обвинения Украины, звучащие из России, уже подтверждают эту версию", — сказано в сообщении.

В ЦПД также напомнили, что о возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в России и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и нескольких стран Запада.

Кроме того, в ГУР МО Украины также заявили, что теракт в Crocus City Hall — это провокация спецслужб РФ, о которой предупреждали западные дипломаты.

"Теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на каширском шоссе в москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м, кремль уже использовал для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа. Разбор завалов в "Крокус-Сити" продолжается", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Теракт в Подмосковье

Последствия пожара в помещении "Крокус-Сити": что известно

В МЧС РФ сообщили, что ликвидация пожара в Crocus City Hall продолжается. Специалисты приступили к разбору завалов. Им приходится использовать специальную технику, включая аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы, беспилотные авиационные системы. Также в составе группировки кинологические расчеты.

Отмечается, что всего к реагированию привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники.

Последствия пожара в Crocus City Hall Фото: МЧС России

Последствия пожара в Crocus City Hall Фото: МЧС России

Напомним, президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Российский президент передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.