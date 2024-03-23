"Количество жертв будет расти значительно": все, что известно о теракте в "Крокусе" (видео)
РосСМИ сообщили, что в Брянской области были задержаны 11 человек, среди которых 4 стрелков, принимавших участие в теракте. Они якобы двигались в сторону границы с Украиной.
Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall ("Крокус-Сити") произошла стрельба. В результате теракта погибли более сотни человек, а огромное количество получили ранения. Фокус собрал в одном материале все, что известно о произошедшем на данный момент.
Количество погибших
Как сообщает российское новостное агентство ТАСС, в результате теракта погибли 115 человек, среди которых трое детей. Более того, предполагается, что количество жертв еще будет расти. Согласно предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
Также стало известно, что 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 16 пострадавших, среди которых один ребенок, оценивается медиками как крайне тяжелое.
Позже Минздрав Московской области заявил, что установлены имена 41 погибшего.
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, число жертв теракта в "Крокусе" будет "расти значительно". По его словам, разбирать завалы будут круглосуточно.
Также он говорил, что в учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта, часто ранения сложные, врачи делают все возможное
Кого подозревают в совершении теракта в "Крокус-Сити"
В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны 11 человек, которые участвовали в теракте в "Крокус-Сити". В ведомстве также заявили, что они якобы пытались прорваться в сторону российско-украинской границы. Более того, пропагандисты заявили, что россияне имели некие "контакты" на украинской стороне, а произошедшее — было тщательно спланировано.
Сообщается, что российские следователи приступили к работе с задержанными.
В ФСБ заявили, что ведется дальнейшая работа над выявлением "пособнической базы".
"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике", — сказано в сообщении.
Реакция Украины на теракт в "Крокус-Сити"
В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.
"Обвинения Украины, звучащие из России, уже подтверждают эту версию", — сказано в сообщении.
В ЦПД также напомнили, что о возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в России и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и нескольких стран Запада.
Кроме того, в ГУР МО Украины также заявили, что теракт в Crocus City Hall — это провокация спецслужб РФ, о которой предупреждали западные дипломаты.
"Теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на каширском шоссе в москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м, кремль уже использовал для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа. Разбор завалов в "Крокус-Сити" продолжается", — отметили в Центре противодействия дезинформации.
Последствия пожара в помещении "Крокус-Сити": что известно
В МЧС РФ сообщили, что ликвидация пожара в Crocus City Hall продолжается. Специалисты приступили к разбору завалов. Им приходится использовать специальную технику, включая аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы, беспилотные авиационные системы. Также в составе группировки кинологические расчеты.
Отмечается, что всего к реагированию привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Российский президент передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall.