Послухав проповідника: затриманий розповів, чому пішов на теракт у "Крокусі" (відео)

За словами затриманого, за розстріл йому нібито мали заплатити півмільйона рублів. Він сказав, що отримав тільки половину суми, гроші йому переказали на картку, однак вона загубилася.

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Співробітники російських спецслужб затримали нібито одного з терористів, який брав безпосередню участь у стрілянині в концертному залі "Крокус-Сіті". Відео з допитом опублікувала у себе в Telegram головний редактор федерального телеканалу RT Маргарита Симоньян.

За словами затриманого, його нібито звуть Фаріддун Шамсутдін. Він прилетів до Росії з Туреччини і народився 17 вересня 1998 року. Підозрюваний заявив, що 22 березня в "Крокусі" він стріляв у людей за гроші. За розстріл йому нібито мали заплатити півмільйона рублів. Він сказав, що отримав тільки половину суми, гроші йому переказали на картку, однак вона загубилася. Здійснити теракт його підштовхнули нібито якийсь "помічник проповідника".

Підозрюваний сказав, що "помічник", з яким він спілкувався через месенджер Telegram, запропонував йому гроші за вбивство людей. Імені його він не знає. Зброю для здійснення теракту невідомі люди доставили на місце заздалегідь.

"Без різниці кого, сказав. Робіть ось цю ось справу", — заявив Шамсутдін.

Затриманий у Росії терорист

Пізніше Симоньян поділилася ще одним відео, з допитом затриманого, цього разу з нібито головним терористом, якого затримали російські спецслужби.

Затриманий у Росії терорист

Нагадаємо, у ГУР відкинули звинувачення РФ про "український слід" у розстрілі в "Крокусі". Як зазначив представник української розвідки Андрій Юсов, терористи, згідно із заявами російських силовиків, прямували в прикордонні регіони, де зосереджені спецслужби і військові.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відреагував на теракт у "Крокусі". Російський президент передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини і пожежі в Crocus City Hall.