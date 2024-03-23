Сомнительный "след": видео с нападавшими на "Крокус" опровергает версию ФСБ относительно Украины, — СМИ

Внешность людей, задержанных российскими спецслужбами, не похожа на внешность россиян и украинцев. Поэтому ФСБ усложнило ситуацию, опубликовав видео с допросом "террористов" и фото нападавших.

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"Украинские террористы", которых якобы обнаруживают российские спецслужбы, обычно не похожи на граждан Таджикистан или других стран Азии. Между тем на видео с допросом "главаря" нападавших на концертный зал Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл", или "Крокус" — сокр.) показывают человека, который происходит именно из азиатских стран. О том, почему кадры допроса опровергают заявления ФСБ РФ о причастности Украины, объяснили журналисты неправительственного российского медиа "Агентство. Новости" в Telegram-канале.

Кремлевские пропагандисты, например, Маргарита Симоньян и Сергей Марков, прилагают усилия, чтобы опровергнуть заявления США о теракте членов "Исламского государства" (ИГИЛ), — написали журналисты. При этом они, а также Следственный комитет РФ, ФСБ и президент Владимир Путин, отмечают, что видят "украинский след". Однако видео допроса "главаря" террористов свидетельствует о том, что эта версия становится "сомнительной".

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Авторы "Агентство. Новости" привели два аргумента, которые ставят под сомнение заявления россиян.

Во-первых, раньше, когда задерживали якобы "украинских террористов", эти люди в большинстве имели украинские корни. Последние задержанные — якобы члены "Российского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины. На видео ФСБ — выходец из Азии, уроженец Таджикистана.

Во-вторых, в одной из версий о связи с ВСУ, высказанной прокремлевским медиа "Коммерсант", говорилось, что нападавшие на самом деле были людьми европеоидной внешности. Чтобы стать похожими на террористов ИГИЛ, они якобы замаскировались — например, приклеили бороды. Однако на записи спецслужбы РФ — мужчина с не накладной бородой.

Теракт в Крокусе — что произошло 22 марта

Отметим, вечером 22 марта в соцсетях появились сообщения о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, расположенном под Москвой. Позже стало известно, что неизвестные мужчины ворвались в помещение, где находилось несколько тысяч россиян, которые пришли на концерт местной группы. Мужчины стреляли в сторону каждого, кто попался им на пути, а затем подожгли зал "Крокуса".

Между тем в сети опубликовали ряд записей, полученных от посетителей концертного зала. Они рассказывали, как спасались из здания, услышав стрельбу.

На место инцидента прибыли российские силовики — через час после первых сообщений о стрельбе. Пожарные начали тушить огонь, медики — оказывали помощь пострадавшим. По состоянию на публикацию этого материала известно о 174 погибших и около 200 раненых.

Нападавшие скрылись с места совершения преступления, но якобы их задержали в Брянской области. Во время допроса один из задержанных объяснил, что согласился совершить теракт за деньги — должен был получить полмиллиона рублей.

Представители ГУР Минобороны в первые часы после событий в "Крокусе" заявили, что Украина никак не связана с инцидентом. Об этом же говорили анонимные американские чиновники в комментариях западным СМИ: главные подозреваемые — члены ИГИЛ, уверяли в США.

23 марта перед россиянами выступил президент РФ Владимир Путин. Политик успокоил население — сказал, что виновных накажут. При этом он повторил версию Следственного комитета РФ, что к теракту причастны украинцы.