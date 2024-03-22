"Сознательная провокация Путина": в ГУР объяснили цель стрельбы в "Крокусе" (фото)

Российские власти признали большое количество жертв теракта в Crocus City Hall. При этом сенатор Госдумы уже увидел в нападении "украинский след".

Related video

Президент РФ Владимир Путина стоит за террористическим актом, который состоялся вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall (Крокус Сити Холл, или Крокус — сокр.) в Подмосковье. Именно об этих событиях говорили западные спецслужбы, когда несколько недель назад предупреждали об угрозе. О событиях в "Крокусе" спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов рассказал порталу "Украинская правда" (УП).

Юсов заявил, что события в Подмосковье — это "сознательная провокация Путина". Разведчик напомнил, что волна терактов, устроенных российскими спецслужбами, состоялась во время первого президентского срока главы Кремля. По его мнению, сегодняшним преступлением Путин завершил свою карьеру президента.

Важно

Избегайте скопления людей: посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов

"Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", — сказал представитель ГУР.

События в концертном зале — преступление в месте массового скопления людей, о которых говорили западные спецслужбы. Подобные действия — "провокация спецслужб", — уверен Юсов.

Стрельба в Крокусе — события 22 марта

О последствиях инцидента в "Крокусе" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные имеют легкие травмы. О том, кто совершил нападение, чиновник ничего не сказал. Однако по этому поводу высказался сенатор РФ Виктор Бондарев: по его мнению, теракт совершили украинцы.

Отметим, о чрезвычайном происшествии в концертном зале "Крокус" стало известно вечером 22 марта. В соцсетях появились видео, снятые внутри сооружения. На видео слышны звуки стрельбы, крики людей, которые пытаются где-то спрятаться от угрозы.

Позже сообщили о количестве жертв инцидента — около 40 человек. Общее количество людей, которые могли находиться в концертном зале — около 2 тыс. человек, — сообщили СМИ. Граждане как раз собрались на концерт российской группы "Пикник", когда произошло нападение.

После стрельбы в "Крокусе" произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась граната. В здании начался пожар — в здание прибыли пожарные и машины скорой помощи. Ориентировочно, из помещения вывели 140 раненых человек.

Между тем 8 марта дипломатические ведомства США, Великобритании и ряда других стран предупредили граждан, находящихся в РФ, о возможности терактов. В чем именно будет заключаться угроза, в сообщении не объяснялось.