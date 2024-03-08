Избегайте скопления людей: посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов

На сайте дипведомства советуют гражданам Соединенных Штатов быть бдительными на протяжении следующих 48 часов, а также следить за новостями в местных СМИ.

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Американское посольство в РФ ведет мониторинг сообщений о том, что экстремисты планируют атаковать места массовых скоплений людей в Москве. Это могут быть концерты и прочие подобные мероприятия, предупредили дипломаты. Об этом сообщается на сайте посольства США в РФ.

"Гражданам США следует избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов", — отмечается в сообщении дипломатической миссии.

Предупреждение американского посольства в РФ

Советуется избегать людных мест, следить за обновлениями в социальных сетях и новой информацией, сохранять бдительность в отношении личного окружения.

Напомним, что российские войска могли нанести удар по Одессе нетипичным "Шахедом". Мощность взрыва была приближена к ядерному оружию. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что если бы оккупанты применили БПЛА с обычным боеприпасом, целый подъезд не рухнул бы. По его словам, судя по мощности взрыва и характеру разрушений — дроблению бетона и области детонации — дрон мог быть с термобарической боевой частью.

Также сообщалось, что журналист Станислав Асеев, недавно вступивший в ряды ВСУ, рассказал о впечатлениях от учебных центров. По его словам, на практике оказывается, что новобранцы попадают едва ли не в условия исправительной колонии на неопределенное время.