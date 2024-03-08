Уникайте скупчення людей: посольство США в Москві попередило про загрозу терактів

На сайті дипвідомства радять громадянам Сполучених Штатів бути пильними протягом наступних 48 годин, а також стежити за новинами в місцевих ЗМІ.

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Американське посольство у РФ веде моніторинг повідомлень про те, що екстремісти планують атакувати місця масових скупчень людей у Москві. Це можуть бути концерти та інші подібні заходи, попередили дипломати. Про це повідомляють на сайті посольства США у РФ.

"Громадянам США слід уникати великих скупчень людей протягом наступних 48 годин", — зазначається в повідомленні дипломатичної місії.

Попередження американського посольства в РФ

Радимо уникати людних місць, відстежувати публікації в соціальних мережах і нову інформацію, зберігати пильність щодо особистого оточення, говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська могли завдати удару по Одесі нетиповим "Шахедом". Потужність вибуху була наближена до ядерної зброї. Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що якби окупанти застосували БПЛА зі звичайним боєприпасом, цілий під'їзд не впав би. За його словами, судячи з потужності вибуху і характеру руйнувань — дроблення бетону й області детонації — дрон міг бути з термобаричною бойовою частиною.

Також повідомлялося, що журналіст Станіслав Асєєв, який нещодавно вступив до лав ЗСУ, розповів про враження від навчальних центрів. За його словами, на практиці виявляється, що новобранці потрапляють ледь не в умови виправної колонії на невизначений термін.