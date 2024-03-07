Потужність близька до ядерної зброї: ЗС РФ могли вдарити по Одесі нетиповим "Шахедом", — експерт

На думку оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у разі застосування окупантами дрона зі звичайним боєприпасом навряд чи б зруйнувався цілий під'їзд.

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Збройні сили Російської Федерації могли завдати удару по багатоповерховому будинку в Одесі 2 березня "Шахедом" із термобаричним боєприпасом. Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами Коваленка, на місці удару виявлено уламки БПЛА Shahed-136, проте потужність вибуху була "надмірною". Зважаючи на характер руйнувань, дроблення бетону і область детонації, експерт припустив, що дрон міг бути оснащений термобаричною бойовою частиною.

"Термобар це жахлива зброя, проти незахищених об'єктів. Фактично, поза спеціально обладнаними захисними умовами виживання людини, яка опинилася в області вибуху, малоймовірне", — написав Коваленко.

Водночас він підкреслив, що це лише його припущення і потрібно провести експертизу.

"Чекаємо підтверджень, або спростувань цієї версії офіційними особами, але якщо це так, то російський терор "Шахедами" виходить на зовсім інший рівень..." — зазначив експерт.

Що відомо про термобаричні боєприпаси

У коментарі "ТСН" Олександр Коваленко зазначив, що термобаричні боєприпаси — це найпотужніші боєприпаси після ядерної зброї, під час детонації яких вивільняється велика кількість енергії як у вигляді температури, так і у вигляді тиску.

"Сам вибух відбувається за таким принципом: створюється досить великий тиск, який впливає на все, що знаходиться в зоні вибуху. Крім усього іншого, це супроводжується високою температурою, тому що відбуваються підпали аерозольної хмари", — пояснив він.

Як зазначають Коваленки, тільки офіційне розслідування може підтвердити або спростувати його припущення. Водночас він зазначив, що в разі застосування звичайного боєприпасу не завалився б увесь під'їзд.

Що кажуть правоохоронці та військові

Один із правоохоронців, який причетний до розслідування подібних випадків сказав виданню, що нерідко на місці чергового російського удару експерти одразу візуально помічають, що нинішні дрони відрізняються від тих, які ЗС РФ використовували роком раніше.

"Але остаточно на всі питання відповідає вже експертиза", — сказав він.

В Одеській обласній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні удару по житловому будинку, заявили, що поки ще зарано говорити про висновки.

Ми чекаємо висновків експертизи. Тільки експерт зможе сказати, яка була бойова частина", — сказала журналістам речниця прокуратури Ірина Коваленко.

Зі свого боку, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що не можна виключати того, що ворог модифікує свої безпілотні апарати.

"Можливо, він ("Шахед" — ред.) мав посилену бойову частину. Це початкове припущення людей, які мають справу з подібною зброєю. Але остаточний висновок зробить експертиза", — сказала Гуменюк.

Обстріл Одеси 2 березня: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 2 березня запустили з акваторії Чорного моря в Одеську область 8 БПЛА, один із яких ударив по житловому багатоповерховому будинку в Одесі, що призвело до людських жертв.

Наслідки удару по Одесі

Унаслідок удару було зруйновано цілий під'їзд — 18 квартир. У місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

За даними президента України Володимира Зеленського, з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіла 12 загиблих. За даними голови Одеської ОДА Олега Кіпера, серед загиблих — багатодітна сім'я українських військових Олега і Тетяни Кравець, які загинули разом із 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергієм, якому в липні мало виповнитися 10 років.