Придатна для проживання: в Одесі завершили роботи у частині будинку, куди влучив "Шахед" (фото)

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав не підходити занадто близько до місця розбору завалів на вулиці Добровольського, оскільки це створює загрозу для життя.

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Вціліла частина одеського будинку, у який влучив російський дрон, придатна для проживання. Про це заявив мер міста Геннадій Труханов, йдеться у пресслужбі міськради в Telegram.

Він звернувся до мешканців пошкодженого та прилеглих будинків. Він закликав не підходити занадто близько до місця розбору завалів на вулиці Добровольського, оскільки це створює загрозу для життя, адже необхідно у найстисліші терміни прибрати усі конструкції, що нависають та створюють небезпеку.

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Загинули 5 дітей: в Одесі на місці удару дрона завершено пошукову операцію (фото)

Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури готує свої висновки. Технічний звіт також надасть певне розуміння щодо розміру компенсації, яку зможуть отримати громадяни за державною програмою єВідновлення.

Що стосується розселення, то з таким питанням звернулося три особи. Усі заявки, зі слів очільника міста, відпрацьовані.

Житло в Одесі та заява Зеленського

Представники місцевої влади в Одесі отримали доручення від президента України Володимира Зеленського забезпечити постраждалих від удару БПЛА Shahed по житловому будинку новим житлом.

Керівник держави зазначив, що отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів на місці російської атаки вже завершили. З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіла 12 загиблих.

Удар Росії по Одесі 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня російські загарбники випустили по містах України 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО зуміли збити 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару був зруйнований цілий під'їзд — 18 квартир. В місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, майже всі діти загинули разом зі своїми рідними під завалами. Серед загиблих — багатодітна родина українських військових Олега й Тетяни Кравець, які загинули разом з 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергійком, якому у липні мало виповнитися 10 років.

Нагадаємо, 4 березня аналітик Bild заявив, що Сили оборони України ледве тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки. Українці, як зазначає аналітик Юліан Рьопке, не хочуть у якийсь момент відійти без бою, але намагаються відважно тримати фронт.