Загинули 5 дітей: в Одесі на місці удару дрона завершено пошукову операцію (фото)

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, майже всі діти загинули разом зі своїми рідними під завалами. Серед загиблих — багатодітна родина українських військових Олега й Тетяни Кравець, які загинули разом з 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергійком, якому у липні мало виповнитися 10 років.

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Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси, що відбулася 2 березня, забрала життя 12 мирних жителів міста. Про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема у власному телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих — п’ятеро дітей віком від 4 місяців до 9 років. Майже всі вони загинули разом зі своїми рідними — батьками.

"Українські діти — воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди", — зауважив Олег Кіпер.

Серед втрачених родин — багатодітна сім’я українських військових Олега і Тетяни Кравець, які загинули разом з дітьми: 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергійком, якому у липні мало виповнитися 10 років. Ще один син не ночував вдома і тому врятувався.

Крім того, під завалами знайшли тіло жінки Анни Гайдаржи з 4-місячним немовлям, чоловік і донька цієї родини вижили, бо перебували в іншій кімнаті. Загалом загинуло 7 дорослих.

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З-під завалів будинку №134 по проспекту Добровольського в Одесі визволили 5 людей. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої тяжкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.

Як повідомив Кіпер, у будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення, зокрема в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду.

"Увесь день небайдужі одесити приносять воду, продукти харчування і теплі речі. Тримаємося разом пліч-о-пліч", — написав очільник області.

Загалом до пошукової операції було залучено 215 людей. Рятувальники буквально по цеглині розбирали зруйнований російським дроном будинок.

Як прокоментував трагедію в Одесі президент України Володимир Зеленський, кожна російська втрата на фронті — це відповідь нашої держави на російський терор.

"Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє й далі вбивати", — констатував він.

І додав: Україна має перемогти в цій війні, бо лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя.

Президент підкреслив, що у таких атаках саме "шахедами" жодного воєнного сенсу немає і бути не може — це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.

"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", — наголосив Зеленський.

Дроновий удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд — 18 квартир.

В місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

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Крім того, окупанти атакували дронами Харківську область. Один із російських дронів влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 76-річний чоловік. У Харкові повністю згоріли кілька автомобілів.