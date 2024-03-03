Атака дронів на Одесу: Гуменюк пояснила, чому "шахед" спричинив масштабні руйнування

Ворог модифікує свої дрони, змінюючи бойову частину. В Силах оборони Півдня не виключають, що саме це і могло призвести до руйнування будинку в Одесі. Експерти працюють над оцінкою того, що відбулося.

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Російські окупанти постійно працюють над вдосконаленням безпілотників, які потім атакують українські міста. Ворог, зокрема, міг посилити бойову частину дрона. Саме це і могло призвести до масштабних руйнувань житлового будинку в Одесі. Про це у коментарі журналістам заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє "Укрінформ" у неділю, 3 березня.

Вона зауважила, що останнім часом ворог запускає дрони на дуже низьких висотах.

"Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (ворожі БПЛА, — ред.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої завдається удар", — розказала Гуменюк.

За її словами, ворог також модифікує свої дрони, змінюючи бойову частину.

"Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв'язку із цим — такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці", — сказала Гуменюк.

За її словами, атака, яку здійснила Росія на Одещину вночі 2 березня була "досить інтенсивною". Протягом години підрозділи протиповітряної оборони працювали "дуже щільно" по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків.

"Переважно ворожі дрони заходили із напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням. Зокрема, над об'єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків", — речниця Сил оборони Півдня.

За словами Гуменюк, сили ППО збили сім дронів, один БПЛА влучив у житловий будинок.

Нагадаємо, жертвами атаки "шахедів" в Одесі 2 березня стали 10 людей. Серед них — троє дітей: трирічний Марк, 8-місячна Єлизавета і 4-місячний Тимофій.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що роботи з пошуку триватимуть, поки не з'ясують долю всіх, хто був у будинку. Під завалами можуть перебувати діти. Зеленський заявив, що світ повинен реагувати на кожен прояв російського зла та давати відсіч окупантам. Кожен проігнорований світом терористичний акт Росії дозволяє далі вбивати, вважає президент України.