Воєнні цілі РФ — українські діти: Зеленський розповів про тактику ворога (відео)

Під час російської атаки в Одесі загинуло десятеро людей, з яких троє дітей — трирічний Марк, восьмимісячна Єлизавета та чотиримісячний Тимофій. Натомість врятувати вдалося п'ятьох людей, розповів президент Володимир Зеленський.

Related video

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнними цілями Російської Федерації є українські діти. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 3 березня.

Він зауважив, що в Одесі на місці влучання ворожого "шахеда" триває рятувальна операція, загалом залучено 215 людей.

"На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", — сказав Володимир Зеленський.

Важливо

Удар по багатоповерхівці в Одесі: з-під завалів дістали загиблу трирічну дитину (фото)

З його слів, постраждалим надається необхідна допомога. Зокрема, вдалося врятувати п'ятьох людей. Також під завалами можуть перебувати діти. Президент зазначив, що роботи з пошуку триватимуть, поки не з'ясують долю всіх, хто був у будинку.

Зеленський подякував усім, хто бере участь у рятувальній операції, підтримує людей, допомагає пораненим, знищує ворога, російську техніку і логістику. Він наголосив, що кожна російська втрата на фронті — це відповідь України на російський терор. Світ повинен реагувати на кожен прояв російського зла та давати відсіч окупантам. Кожен проігнорований світом терористичний акт Росії дозволяє далі вбивати, вважає президент Зеленський.

"Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя", — додав він.

Нагадаємо, вночі 2 березня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed, один із них влучив у житловий будинок в Одесі. В результаті атаки було зруйновано 18 квартир 9-поверхівки.

3 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер зауважив, що кількість жертв збільшилася до десяти осіб, зокрема рятувальникам вдалося знайти тіло ще однієї дитини.