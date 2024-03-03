Военные цели РФ — украинские дети: Зеленский рассказал о тактике врага (видео)

Во время российской атаки в Одессе погибли десять человек, из которых трое детей — трехлетний Марк, восьмимесячная Елизавета и четырехмесячный Тимофей. Зато спасти удалось пять человек, рассказал президент Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что военными целями Российской Федерации являются украинские дети. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 3 марта.

Он отметил, что в Одессе на месте попадания вражеского "шахеда" продолжается спасательная операция, всего привлечено 215 человек.

"На данный момент известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети — военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди. Мои соболезнования всем родным, близким", — сказал Владимир Зеленский.

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Удар по многоэтажке в Одессе: из-под завалов достали погибшего трехлетнего ребенка (фото)

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь. В частности, удалось спасти пятерых человек. Также под завалами могут находиться дети. Президент отметил, что работы по поиску будут продолжаться, пока не выяснят судьбу всех, кто был в доме.

Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции, поддерживает людей, помогает раненым, уничтожает врага, российскую технику и логистику. Он подчеркнул, что каждая российская потеря на фронте — это ответ Украины на российский террор. Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор оккупантам. Каждый проигнорированный миром террористический акт России позволяет дальше убивать, считает президент Зеленский.

"Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь", — добавил он.

Напомним, ночью 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе типа Shahed, один из них попал в жилой дом в Одессе. В результате атаки было разрушено 18 квартир 9-этажки.

3 марта глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что количество жертв увеличилось до десяти человек, в частности спасателям удалось найти тело еще одного ребенка.