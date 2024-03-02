Удар по многоэтажке в Одессе: из-под завалов достали погибшего трехлетнего ребенка (фото)

В результате удара "Шахеда" обвалилась часть подъезда девятиэтажки. Под завалами может находиться до 12 человек.

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В ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе "Шахед", из которых сбили 14 единиц. Один из дронов попал в жилой дом. Из-под завалов достали тела трех человек, среди которых два ребенка. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, на месте работают все аварийные службы и спасатели. Сейчас известно о трех погибших, среди которых молодой человек, трехлетний ребенок и ребенок трех-пяти лет. Как сообщает местное издание "Думская", под завалами еще может находиться 12 человек, из которых четверо детей. Связи с ними нет. Кроме погибших известно о восьми пострадавших. Три человека в тяжелом состоянии.

Сейчас поисковые работы продолжаются, информация о количестве пострадавших уточняется.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, беспилотник попал в девятиэтажку в одном из спальных районов Одессы. Часть подъезда разрушена. На месте происшествия работают прокуроры и правоохранители для документирования последствий атаки ВС РФ.

Напомним, 2 марта в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов" после обстрела Одессы и Харькова.

В Харькове дрон-камикадзе также попал по городу. В результате вспыхнул пожар.